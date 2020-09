'MasterChef Celebrity 5': el 'pique' entre Jordi y Jesús Castro y las lágrimas de Lucía Dominguín

Bronca, lágrimas, enfados y hasta un apretón. La quinta edición de MasterChef Celebrity, estrenada la noche de este martes, ha generado un sinfín de emociones en sus participantes.

En la primera prueba, Jordi Cruz (42) ya dejaba claro algunas normas. "Cuando un juez habla, vosotros os calláis". El chef, además, aseguraba que lo único importante en el concurso son los platos. "A nosotros no nos importa vuestra fama", enfatizó el titular de ABaC en Barcelona. Fue él, precisamente, uno de los protagonistas de la primera bronca ocasionada en esta nueva edición de MasteChef Celebrity. El segundo en la historia fue Jesús Castro (27) que, con temperamento fuerte, se rebeló ante las críticas del cocinero.

El actor no siguió las pautas de la primera prueba y, en vez de presentar dos platos a base de bonito, hizo una sola elaboración. Durante la preparación, además, Jordi ya había notado que el participante había tirado parte del alimento a la basura. Un hecho que Jesús Castro justificó. "Tiré espina y piel, no tiré mucha carne, te lo digo de verdad, porque la prueba era también el aprovechamiento", comentó ante el juez que aseguró que ellos lo ven todo. Ante la actitud del aspirante, que seguía respondiendo con mala actitud, el cocinero no se cortó. "¿Tú qué estás buscando aquí, discutir conmigo?", preguntó el chef. A lo que el concursante respondió: "Yo no lo busco. ¿Y tú conmigo?".

Tras este cara a cara, el compañero de Jesús Castro, Juan José Ballesta (32), le recomendó que "no se picara". Un consejo al que el artista replicó asegurando que "hay formas y formas" de decir las cosas.

Lucía Dominguín, conmovida, al recordar a su madre. TVE

Más allá de este tenso momento, hubo otros aspirantes que también se convirtieron en protagonistas la noche de este martes. Una de ellas fue Lucía Dominguín (63) que, nada más poner un pie en las cocinas del talent culinario, recordó a su madre, Lucía Bosé, entre lágrimas. "No eres la primera Bosé que ha estado aquí", le dijo Pepe Rodríguez (52). "Sí, estuvo mi mamá", comentó la hermana de Miguel Bosé (64) conmovida. "No pudimos despedirla como merecía pero un besazo para ella. Su recuerdo nos acompañará", expresó el cocinero, lanzando un beso.

El enfado de Ainhoa Arteta y el apretón de Ballesta

"Aquí todo el mundo me manda y estoy hasta los huevos", dijo Ainhoa Arteta (55) durante la segunda prueba, en la que los aspirantes fueron divididos por equipos. La reacción de la soprano se generó por la falta de tiempo, entendimiento y conocimiento de cocina entre los participantes, quienes tenían el reto de cocinar con diferentes menús típicos de la gastronomía jienense.

Otro de los momentos destacados del primer programa de MasterChef Celebrity 5 fue el apretón que sufrió Juan José Ballesta. "Por primera vez en ocho años un aspirante dejó las cocinas para ir a hacer caca", dijo Jordi Cruz tras el incidente que sufrió este participante que tuvo que, finalmente, tuvo que enfrentarse a la prueba de expulsión.

David Fernández, primer expulsado. TVE

En este último reto, también estuvieron Nicolás Coronado (32), Melani Olivares (47), Lucía Dominguín, La Terremoto (73), Pedro Delgado (60), Laura Sánchez (39) y David Fernández. Este último, se convirtió en el primer eliminado de la quinta edición de MasterChef Celebrity tras no superar el reto de trabajar con diferentes tipos de quesos, un surtido de embutidos y una amplia variedad de conservas, encurtidos y salazones.

