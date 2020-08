14 de 16

La paternidad de Miguel Bosé serviría para que el cantante retomara la relación con su madre, deteriorada durante mucho tiempo por motivos que nunca se hicieron públicos. La propia Lucía Bosé hablaría de este asunto en Sábado Deluxe: "Hubo un tiempo en que no nos hablábamos, pero eso ya ha pasado y no me acuerdo del motivo", confesaba.

La actriz revelaba que su hijo retomó el contacto con ella, la llamó un día y le dijo "eres abuela". Sin embargo, la unión entre madre e hijo duraría hasta el pasado 23 de marzo, cuando Lucía Bosé fallece a causa de la Covid-19.

Tras la triste pérdida, el cantante dedicó varias publicaciones en redes a su madre y se encargó de organizar su funeral. "Te llevamos dentro en el corazón querida Mami. Un beso de toda la familia entera", escribió en su Instagram.