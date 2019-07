Laura Sánchez y David Ascanio se enfrentan a su polémica con Aitor Ocio

Laura Sánchez (37 años) ha vuelto a subirse a la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La modelo se ha sumado a la celebración del 20 aniversario de L'Oréal Paris en la pasarela madrileña. Feliz con este cierre de la última edición de la MBFW, Laura no quiso entrar en detalles de la última polémica que ha vivido con su ex, el futbolista Aitor Ocio (42).

Hace exactamente una semana, Ocio decidió publicar un mensaje en su perfil de Instagram donde explicaba que ya no podría compartir más fotos con su hija por expreso deseo de su madre, a través de una decisión judicial. Esta resolución le ha qutiado toda posibilidad de subir a sus perfiles sociales imágenes de la menor que tienen en común: Naia Ocio Sánchez (13).

Sin querer entrar en este tema, Laura explicaba que nunca ha hablado de su separación ni de su hija: "¿Tú crees que te voy a contestar a algo de eso? No. Sé que me entendéis", y aseguraba que no puede controlar las decisiones de otros: "Yo puedo hablar de mi vida y controlar mi vida pero no la de los demás, no puedo hablar de nada".

Por su parte, su marido, el cantante David Ascanio (44), se mostró mucho más hablador pidiendo respeto para los menores de edad: "Yo nunca he entrado en este tipo de asuntos y creo que es lo mejor, al final cada uno sabe lo que tiene en su casa, hay que cuidarlo, respetarlo y son cosas delicadas sobre los menores. Creo que deberíamos tener un poquito más de respeto y algo un poquito más íntimo para todos, que se resuelva donde se tenga que resolver que es en casa, de puertas para adentro".

Unas palabras de David Ascanio a las que sumaba su opinión sobre dónde deberían resolverse los problemas: "Cada uno que se crea lo que quiera, en mi casa no se ha sacado nunca nada, hemos intentando guardar todo lo posible la privacidad de Naia y al final es de lo que se trata y no lo vamos a sacar nunca. Cada uno que haga lo que quiera pero en casa se respeta eso, se cuida y no vamos a hablar del tema, menos yo que como comprenderás que no soy el padre ni la madre, no soy nadie para opinar de eso".

