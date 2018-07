Laura Sánchez: "Al final David tuvo que hincar rodilla"

Laura Sánchez (37 años) y David Ascanio (43) no han querido perderse una de sus primeras fiestas como recién casados. El matrimonio acudió al cumpleaños de la edición española de la revista VOGUE en la Casa Velázquez de Madrid.

Felices por su boda, la modelo y el cantante confesaron algunos detalles del enlace civil que vivieron hace unas semanas; un evento único que les ha unido aún más.

¡Enhorabuena!

Laura: Muchas gracias.

Teniendo una modelo como esposa.

David: Le pregunto muchas cosas, después hago lo que ella me dice también.

¿Cuál fue el momento más especial de esa boda?

D: Hubo muchos momentos, ha sido muy familiar, muy íntimo, en casa, hemos estado en la playa, en Tenerife.

Siempre quisisteis una boda así.

D: No nos imaginábamos que nos íbamos a casar.

¿Y cómo surgió la cosa?

L: Por muy moderno que vaya aquí, al final tuvo que hincar rodilla.

D: La hinqué, lo reconozco. Al final siempre dices no y un día es que sí y ahí está. Son etapas.

L: Yo dije hasta que no haya anillo, no le voy a decir que sí.

¿Cómo lo viviste tú, Laura?

L: Fue una boda civil, muy cortita y muy familiar, todos tuvieron su protagonismo y creo que la sonrisa de los dos se trasladó al momento, fue así realmente. Fuimos dos personas muy felices ese día.

¿Tuviste tiempo para prepararla?

L: No.

D: Nosotros preparamos un chiringuito en cero coma.

¿Cómo es el anillo?

L: No tengo alianza de casada, es solo anillo de pedida.

¿Y la alianza?

D: Yo no soy de anillos, yo no llevo nada y me parece absurdo.

L: Somos atípicos.

D: Sí, es que no me lo voy a poner.

¿Y lo de ser papás?

L: Esta noche creo que no.

D: O sí.

