Diego Matamoros, sus últimas 24 horas de soltero

Solo queda un día para que Diego Matamoros (31 años) y Estela Grande (23) se conviertan en marido y mujer. El hijo de Kiko Matamoros sellará su amor con la modelo tras varias idas y venidas en su relación. Sin embargo, tras más de diez meses preparando su boda aún quedan flecos sueltos y marcadas ausencias que no han podido solventar.

Desde que el 6 de septiembre del año pasado Estela apareciera en un evento en el Teatro Real con un gran y brillante anillo en el dedo, la reconciliación de la pareja quedó confirmada. Y es que a principios de 2017 decidieron darse un tiempo para reflexionar sobre sus errores, pero antes de que comenzara el verano ya volvían a estar juntos.

Estela Grande luciendo sortija en un evento.

Este viernes en El Escorial, al pie del Valle de los Caídos, los jóvenes se darán el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima en la que estarán rodeados de familiares y amigos. La novia dijo hace unos meses que deseaba celebrar "algo sencillo, muy light y muy campestre". De lo que no ha querido desvelar nada es de su vestido, aunque ha asegurado que sí será un traje de novia pero sin extravagancias.

Laura Matamoros (25) será la madrina de Diego, que acudirá sin su hijo recién nacido porque la boda está pensada para el disfrute de los adultos y no podrán ir niños. A la cita tampoco faltarán su madre, Marián, ni su tía Mar Flores (49). No obstante, el que no será testigo de las nupcias de su hijo será Kiko Matamoros (61). Este hecho entristece al propio novio, según él mismo contó: "No sé si él querrá estar en el día más feliz de mi vida, pero es mi padre y yo no le cierro la puerta", comentaba en febrero a la revista Lecturas.

Diego lleva mucho tiempo siendo consciente de que su relación con su padre no pasa por un buen momento y por eso la ausencia de su progenitor no le pillará por sorpresa. Pero esa falta no empañará su boda con la mujer de su vida: "Estela ha conseguido que yo, que nunca me había planteado casarme, esté deseándolo".

Y está nervioso. Esa tensión que vive en los días previos a su enlace quedó patente en una de sus últimas apariciones públicas en las que se mostró alterado y dio codazos a los presentes cuando vio que Estela no llegaba a la hora y tuvo que correr a recogerla. Sin embargo, se le ha visto más tranquilo en el front row de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid a la que acudió para disfrutar de los desfiles de Custo Barcelona y Dolores Cortés junto a su prometida.

Diego y Estela acudieron al desfile de Custo Barcelona en la MBFWM. Gtres

Una despedida de soltero por todo lo alto

Esta misma semana Diego Matamoros ha celebrado su despedida de soltero. Acompañado de varios amigos, el joven ha viajado a la isla de Ibiza para cerrar una etapa en su vida y estrenar estado civil en solo unas horas.

Según muestra su Instagram, el hijo de Kiko ha disfrutado del buen tiempo balear, de su mar cristalino, de sus noches y sus lujos. En las envidiables fotografías que ha compartido en sus redes se ve al grupo divirtiéndose en la playa con colchonetas o en una de las piscinas de Ushuaïa Beach Hotel.

Diego con sus amigos en Ibiza esta semana. Redes Sociales

