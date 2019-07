Laura Sánchez prohíbe a Aitor Ocio publicar imágenes en las redes sociales de su hija en común

Estalla la guerra entre Aitor Ocio (42 años) y Laura Sánchez (37). Desde que ambos decidieran separarse, parece que la falta de entendimiento se ha instalado en sus vidas de forma irreversible y ahora se ha producido un duro enfrentamiento entre ambos. El exfutbolista ha publicado en su perfil de Instagram un comunicado en el que informa que por motivos ajenos a su voluntad se ha visto obligado a eliminar todas las fotografías en las que aparecía junto a la hija que tiene en común con Sánchez.

En sus palabras, tanto él como su hija se encuentran muy apenados por la drástica determinación de Sánchez, ya que todas las instantáneas que publicaba Ocio eran consentidas y consensuadas con la menor. A pesar de la tristeza con la que ha dado la noticia, Aitor despide el texto con un sentido mensaje que demuestra que padre e hija están más unidos que nunca ante la adversidad: "Nos han borrado nuestras fotos pero jamás nadie podrá borrar nuestras sonrisas. Naia & Daddy".

Lo cierto es que no es la primera vez que el exmatrimonio entra en confrontación por la privacidad de la pequeña Naia. En 2014 se producía entre ellos uno de los enfrentamientos más duros, cuando la exmodelo publicaba en su red social lo que sigue: "Mi hija tiene 7 años, su padre ha subido a RRSS más de 40 fotos de ella sin el consentimiento de su madre (que soy yo)además de no estar permitido por ley, estoy cansada que utilice a Naia para su autopromoción de 'padre ejemplar'. La CUSTODIA COMPARTIDA conlleva respetar las opiniones de los progenitores. ¿Dónde está aquí la protección del menor?".

Días más tarde, Laura se sinceraba para Chance: "No me enfado, no ha sido un calentón, ha sido una realidad que llevo muchos años viviendo que se ha intentado por muchas vías hasta judiciales y que no me han quedado otra que utilizar la misma herramienta". En esa línea, la modelo aseguraba que no había abierto ninguna caja de pandora al manifestarse públicamente sobre ello por primera vez: "Llevo muchos años callada y voy a seguir callada, mi vida privada es mi vida privada, estoy harta de leer barbaridades y no he entrado, la custodia...".

Así fue su relación y su desamor

Laura Sánchez y Aitor Ocio durante su relación. Gtres

La mediática pareja se conoció a mediados de 2004. Por aquel entonces, Aitor jugaba en el Sevilla F.C, el equipo favorito de Laura. Aitor y Laura se dejaron ver juntos por primera vez en la romería del Rocío de ese mismo año y, de ese modo, se sellaba su amor. Dos años después, Aitor y Laura anunciaban la llegado de su primer bebé en común. Sin embargo, pese a que llegó a sus vidas Naia y que trajo felicidad y alegría, en marzo de 2009 deciden separarse.

La pareja emite un comunicado anunciando su separación. En ese momento, Laura aseveró que se llevarían cordialmente por el bien de la pequeña, pero los problemas no tardarían en llegar. En 2011, la exmodelo da la noticia bomba: la relación con Aitor no es tan buena como parecía. El futbolista había solicitado la custodia completa de la niña, alegando que la modelo no ejerce su labor de madre, ya que vive entre Bilbao, Madrid y Sevilla. A partir de esa acusación, ya nada volvió a ser lo mismo entre ellos.

Aitor Ocio, obligado a quitar las fotos de su hija en Instagram JALEOS

En lo que respecta a la vida sentimental de Aitor, cabe añadir que no está pasando por su mejor momento, ya que a principios de año saltaba la noticia de su ruptura sentimental con Covadonga Riva (32). El noviazgo entre ambos se complicó por sus problemas de agenda y por los miles de kilómetros que separaban su lugar de residencia. En cambio, Laura está felizmente casada con David Ascanio.

