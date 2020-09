Alexis Ledgard busca a su verdadero padre tras saber que no es hijo de Edmundo Arrocet

Una vez descubierto que Edmundo Arrocet (70 años) no es su padre biológico, y tras varios años viviendo una mentira, Alexis Ledgard (39) está inmerso en la búsqueda de su verdadero progenitor. Su madre, con la que no tiene relación, no quiere desvelar su identidad, pero lejos de rendirse, el joven no pierde la esperanza. Una lucha que le está ocasionando un grave daño emocional y en la que cuenta con pocos datos para averiguar la verdad sobre su origen.

¿Está intentando averiguar quién es su padre biológico?

Claro, lógicamente. Después de saber que no era el señor Bigote Arrocet, intento hacer lo que puedo. Estoy investigando en el asunto en estos momentos. También hay gente que me dice que me parezco tanto a Bigote que él podría haber pagado para manipular el resultado de la prueba. No creo que esto sea tan corrupto, que se pueda hacer así. Me he dejado el dinero en el abogado y en todo para saber la verdad, y la he descubierto. Ahora estoy en un momento que necesito saber quién es mi verdadero padre.

¿Ha podido hablar con su madre?

Me tiene bloqueado de todo. He intentado hablar con todo su entorno para que se de cuenta de lo que está haciendo. Hacer ver a mi madre la necesidad que tengo de saber quien es mi padre. Me parece surrealista que no se ponga en mi lugar. Incluso mi padre, el que me ha criado, me está apoyando a tope. Ha estado conmigo desde los 7 u 8 años. Es algo surrealista, y encima sé que se llega a burlar de mi situación. Me parece alucinante.

Alexis reconoce haberse sentido despreciado por Edmundo Arrocet. Gtres

¿Se siente engañado?

Engañadísimo. Toda una vida pensando que era Edmundo mi verdadero padre, mientras que él encima pensaba que yo lo hacía por fama y dinero. No, lo hice porque me ofreció el apellido. Cuando le pedí hacerse la prueba de paternidad me dijo que mi madre me quiso tener, y que él no se tenía que hacer responsable ahora. Estoy orgullosísimo de lo que he hecho, ha sido duro, pero me he liberado. Me he liberado de un padre nefasto, de un padre que no me quería. Y se ha aprovechado de mis sentimientos para quedar bien delante de la prensa.

¿Cree que Bigote sabía que no era su hijo?

No. Si no se hubiera librado de mí mucho antes, fijo, porque estaba claro que no me quería.

¿Ha estado investigando a unos vecinos de cuando era pequeño para llegar a algo?

Yo vivía en Madrid, en Ferraz, delante de la sede del PSOE, cuando tenía tres años. Tengo vagos recuerdos. Por Facebook acabé encontrando a una vecina que a veces me cuidaba, y ella sí que se acuerda que aparte de él, el señor Bigote, había otra persona, que venía a casa. Solo tengo su nombre, Peter. Tengo ligeros recuerdos de que mi madre llegó a visitar el Hotel Eurobuilding. Me encantaría dar con el susodicho Peter, porque estoy casi convencido de que podría ser él la persona que estoy buscando.

¿Ha intentado investigar más sobre este señor llamado 'Peter'?

No puedo investigar. Ahí me he quedado. De Peter me acuerdo yo, y solo del nombre. Como puedo investigar más... me encantaría eso. Solo tengo el nombre, lo demás lo sabe mi madre, ella sabe perfectamente quién es. Me lo dijo. Además cuando me fui a hacerme las pruebas de ADN, mi madre dijo que Bigote no era mi padre. Esa fue su metedura de pata, porque se podría haber hecho la loca. Desde pequeño he estado orgulloso de ella porque nunca me había engañado, pero me ha mentido. Es todo alucinante y me está causando mucho dolor.

Edmundo y Alexis recuperaron su relación hace unos años, pero finalmente todo acabó mal. Gtres

¿Por qué cree que su madre ha llegado a engañarle 40 años?

Sencillamente era otra época, eso se puede comprender. Estaría enamorada de Bigote y le hubiera gustado que su hijo fuera de él. Yo, sinceramente, la perdonaría todo simplemente por saber quién es mi padre.

¿Quiere llegar hasta el final y saber quién es su padre?

Por supuesto. Quiero saber cuáles son mis orígenes. Después de tanto desbarajuste con el señor Bigote, sentí liberación, porque claro... ¿Qué haces con un padre que no te quiere, que te ha manipulado y que se ha aprovechado de ti para quedar bien delante de la prensa? Me parece algo muy fuerte, pero la verdad me ha liberado, duele, pero libera. Ahora me encantaría que entrara en razón mi madre. Los psicólogos me dicen que este tipo de personas solo lo sueltan estas cosas cuando tienen una enfermedad muy grave, cuando están a punto de morir, pero no quiero que lleguemos a ese momento. Quedaría bien si me lo dice, se lo agradeceré mil e intentaría borrar todo lo que hay en mi mente. Eso es lo que le pido y le ruego desde aquí. Que me lo diga, que no va a pasar absolutamente nada.

