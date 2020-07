Alexis Ledgard ataca a Bigote: "Me he librado del tipo de padre que no me gustaría tener"

Ya con la noticia de que Edmundo Arrocet (70 años) no es su padre biológico - según han arrojado los resultados de las pruebas de ADN a la que ambos se sometieron - más que asumida, Alexis Ledgard vuelve a la carga y no duda en atacar al humorista chileno. El joven afirma que "cualquier otro tipo de padre hubiera sido mejor, así de claro lo digo".

El que hasta hace dos días estaba convencido de ser hijo de Bigote Arrocet ha concedido una entrevista que no deja a nadie indiferente.

¿Cómo se encuentra? ¿Ha podido asimilar que Edmundo no es su padre?

Ahora lo llevo mucho mejor. Asimilándolo y mirando, yo no comprendía nunca porque tengo una familia así, un padre así, aquí creo que el único que se libra es mi hermano porque es el que ha estado ahí. Siempre se creyeron que yo quería fama y dinero y eso nunca lo perdonaré al no ser que se pidan disculpas. Cualquier otro padre hubiera sido mejor, así de claro lo digo. Yo ya me acerqué todo lo que pude, me he tenido que aguantar todas las mentiras que ha dicho sobre mí, mis hermanos siempre sabían que existía, aunque ya no son hermanos. Me he librado del tipo de padre que no me gustaría tener. Es la reflexión.

Alexis junto al que creía su padre, Edmundo Arrocet. Gtres

Por allegados a Edmundo hemos conocido que él está en shock. Él dice que hay sentimientos.

Yo he pensado que sería capaz incluso de decir que ya lo sabría, dice que no* qué sentimientos, pero si no le conozco. Me hubiera gustado estrechar lazos, le conozco por teléfono durante toda mi vida, que diga esto me sorprende bastante, el que se ha acercado he sido yo, el que ha llamado he sido yo, por mucho que me haya dejado dinero alguna vez* son todo mentiras y yo he tenido que aguatar eso siempre. Yo hubiera estrechado lazos con un padre normal, a ver si da la cara, dice que no es un cobarde y para mí siempre ha sido u cobarde. Que haga un polígrafo y le haría yo unas preguntitas.

Dice que no tiene ganas de hablar, quiere que esto se calme y se olvide.

Siempre ha querido olvidar el tema, distraer a la prensa como cuando me paseó delante de todos vosotros. Eso no es así, yo le he visto dos días en mi vida.

La versión de él es que aunque no ha sido un buen padre, ha sido un padre que ha estado cuando lo ha necesitado.

No ha estado ahí cuando lo he necesitado. Eso no es así. Cuando lo he necesitado de verdad, no ha estado. Él me llegó a dar dinero porque pasó todo esto, yo le pedí que me abalara, le pidieron la renta y no la presentó, le echa la culpa al banco y al director. En vez de decirle a su hijo claramente que no tributa aquí lo que hizo fue meterle culpa a otra persona. El y mi madre son tal para cual, de estos que nunca se equivocan, retrógrados. Que mi madre nos ha engañado a todos, pues muy bien* ya me es igual. Ahora hay que buscar al padre pero bueno, no tengo palabras bonitas para ninguno de los dos. El único que se libra es mi hermano Max, el que ha estado ahí. Las otras dos bueno, una te deja de hablar porque sales en Sálvame rabiando porque fue a Supervivientes para que yo no vaya. La otra tanto que se compadecía de mí y me comprendía, dice que lo hago todo por dinero. A mí si que me han decepcionado.

¿Ha leído el WhatsApp de Gabriela?

No.

Imagina que no será bonito.

O sí. Vamos a verlo a ver qué pone. "un abrazo en el alma, te querré siempre" pero a mí que diga esto, que lo hacía por fama y dinero pues me ha matado. Llevo toda mi vida en contacto con él más de lo que mis hermanos creen, desde el primer año que estuvo aquí con María Teresa ya había un contacto más fluido. Él quería quedar en privado pero siempre me dio largas. Yo no podía ir a verle pero él si podría venir a verme, tiene más tiempo.

Alexis, tras conocer los resultados de ADN. Gtres

A pesar de todo le gustaría poder hablar con Edmundo y cerrar este ciclo.

Bueno, la verdad es que pocas palabras tengo para él. Él no tiene la culpa de que nos hayan engañado pero conmigo sí que ha jugado, ha aprovechado mis sentimientos. A mí lo único que me sirve es un perdón, tanto de mi madre como de mi padre. Perdón y sobre todo que le diga a sus hijos la verdad. Fui tan bueno con él, tan inocente diciéndole que me había descubierto la prensa para que ahora vaya diciendo otras cosas* un perdón público es lo que necesito. Me tengo que comer sus mentiras sobre mí para que él quede bien delante de todo el mundo.

Su madre ha hecho declaraciones y dice que sabe quién es su padre, dice que es Edmundo. ¿Qué le parece?

Es lo de siempre, existe una cosa que se le llama Internet y si te pones a mirar como yo he hecho, qué porcentaje de error hay para estas pruebas, es tan mínimo* dicen que ha habido 5 o 10 casos en el mundo. Sé que hay gente que dice que mi padre tiene muchas influencias, pero llegar a este punto* Me he librado, cualquier padre podría ser mejor que él.

Su madre ya se ha puesto en contacto con usted.

No, no es gente que pide disculpas, ni uno ni otro. No piden perdón a nada, son mayores, tienen otra mentalidad, no se equivocan en nada.

¿Ahora qué hará? ¿Le gustaría conocer a su padre?

Claro, por supuesto.

[Más información: La contundente reacción de Edmundo Arrocet tras conocer que Alexis Ledgard no es su hijo biológico]