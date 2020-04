Alexis Ledgard desvela los ataques de su supuesto padre, Edmundo Arrocet

Alexis Ledgard ha tenido que ver cómo se paraliza el juicio de paternidad que le enfrenta a su supuesto padre, Edmundo Arrocet (70), debido a la crisis sanitaria y social generada por el Covid-19. Un retraso con el que también se ve suspendido de manera temporal la prueba genética que terminaría de demostrar su relación paternofilial.

Alexis ha explicado que el exnovio de María Teresa Campos (78) ha intentado hacerle mucho daño y que solo se ha puesto en contacto con él para amenazarle.

Alexis cree que su padre está actualmente en Chile.

¿Sabe dónde está Bigote? Hay quien lo ubica en Madrid, en Chile... Lo último que dijeron es que estaba en Chile, que estaba con tus hermanas.

Como ya he dicho, e incluso no ha salido, me dijisteis que se iba a Panamá y no me creía nada. Te pude decir Panamá como te pude decir Hawai. Que también haya mentido a su amiga Gema o a mí, bueno a mí tampoco me ha dicho que estaba nada, simplemente me envía las entrevistas que yo hago para hacerme sentir culpable de algo. Siempre digo lo mismo de él, no tengo un interés, ahí lo tenéis, miente a todo el mundo y más a la prensa.

Según Gema Serrano con ella habla todos los días, que le llama para preguntarle por su padre y le ha dicho que está en Panamá, pero está deseando volver.

Sabe que Gema le habla a la prensa, dirá: 'Vamos a decirle que en Panamá, todo el mundo se piensa que en Panamá y yo estaré tranquilo en Chile'.

¿Cree más la versión de que pueda estar en Chile con sus hijas?

Por supuesto.

Le consta que tiene allí negocios.

Esto se investigó y no tenía, la verdad es que así de limpios serán los negocios, él es así de enigmático y así serán sus negocios, no sé. Se ve que investigaron en los registros y no tiene negocios. Yo no me creo nada de este hombre, aunque sea mi padre.

Alexis Ledgard en una imagen de archivo. Gtres

Gema dice que la llama diariamente, ¿a usted le llama?

A mí los mensajes que me envía son para hacerme daño, como si alguien me estuviera a mí diciendo lo que tengo que hacer o la rabia que tengo yo... hacerme ver el por qué de esa mala fe contra él, no se da cuenta del daño que me ha hecho durante tanto tiempo y el daño que me ha hecho actualmente, hay demanda y hay de todo. Yo lo he dicho y lo repetiré, él se ha aprovechado desde el primer momento de mi situación para él salir bien parado, es lo de siempre, qué te voy a decir.

¿Sigue recibiendo WhatsApp de su parte?

Sí, de cosas que digo yo, mis entrevistas, él se piensa que me voy a sentir mal, yo digo las cosas por algo y con fundamento, es lo que hay.

Dice que son para hacerle sentir mal por sus declaraciones, ¿pero le pregunta cómo está?

¡Qué va! En vez de preguntarme cómo estoy, que es lo normal, no sé de dónde ha sacado esa maldad contra mí. Yo maldad no tengo ninguna, la verdad, yo hago las cosas siempre bien, si le he dicho a la prensa que es un cobarde, para mí lo es. Él huye de todo, de los problemas y de todo. Me ha escrito algún mensaje diciendo que él la única vez que huyó fue con 13 años de casa de sus padres. Te das cuenta de que él no ha pensado lo suficiente, siempre dice lo mismo y no le importa lo que le haya pasado a sus hijos.

¿Cree que en el fondo se preocupa de usted? En los WhatsApp le llama capitán, que no te acerque a su madre en esta situación.

Es lo de siempre. Lo lógico es que él no se puede meter con la relación con mi madre, no la conoce, estuvo con ella nada, una aventurilla con mi madre cuando estaba en Madrid haciendo el programa con mi abuelo. No ha vivido los 39 años que he vivido yo con mi madre, cómo me puede decir algo como si la conociera. Mi madre es buena para él porque se ha mantenido calladita todo este tiempo, esto es lo que hay. Lo de capitán es porque es una encantador de serpientes, un embaucador, un te digo lo que quieres escuchar, un todo...

Eso le toca la fibra...

Toda la vida me ha dicho lo que quiero escuchar, igual que a vosotros. Esto es así, yo no confío en él, yo paso, voy a seguir en la rama de la justicia, hacer mi pequeña venganza personal hacia él para esto que me ha hecho ahora en la actualidad, yo nunca le había tenido rencor por lo que me hizo cuando era pequeño.

¿Ha perdido la relación con su madre?

Por supuesto, y con mis hermanos. Al principio Gabriela era la única que me creía, tampoco está tanto tiempo con ella, no le hace mucho caso, la visita un cuarto de hora cada vez que va a Chile... Mis otros dos hermanos, bueno, que no me hablen porque se hayan creído que yo he querido salir a la luz, por ser famoso, yo paso. Yo lo siento mucho. El día que me ponga escribiré una buena carta explicándole todo absolutamente para ver si se dan cuenta de todo, se la haré llegar a mis hermanos y a todos. Yo sigo con mi verdad y es lo que hay, es así y nadie juega con mi vida.

Alexis Ledgard y Edmuno Arrocet paseando por las calles de Madrid. Gtres

Ahora todo está paralizado por el Covid-19, ¿pero cree que existe una forma de poder arreglar las cosas entre vosotros?

Sí, tengo 20 WhatsApp sin leer, me pone muy nervioso este hombre con todo esto, con que siga diciendo que me perdona. Se te quitan las ganas, quieres desconectar, que se acabe todo, los juicios y todo o hace un perdón público o algo así, o conmigo nunca tendrá nada.

¿Qué le gustaría que dijera?

Disculparse por todo lo que se ha aprovechado, por lo que ha hecho conmigo, todo el mundo excepto él y mi madre comprenden todo lo que yo hago, el por qué lo hago... todo.

¿Él cree que usted lo hace por dinero?

Claro, su hubiera sido por dinero hubiera salido mucho antes, yo hablaba con él desde el primer año que estuvo aquí con María Teresa, si esto no lo ve él... El día que escriba una carta será para él, pero se la daré a todo el mundo, me tengo que poner con eso, son tantas cosas las que le tengo que decir que ya me saldrá.

