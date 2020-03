La nueva vida de Edmundo: abandonará su 'piso de soltero' en Madrid y se irá a Málaga por trabajo

Nuevos tiempos para Edmundo Bigote Arrocet (70 años). El cómico chileno ha tomado una decisión determinante en su vida: desea 'cambiar de aires'. Si bien hace unas semanas se publicaba que la expareja de María Teresa Campos (78) había viajado a Málaga por compromisos profesionales, ahora JALEOS ha podido confirmar que a corto-medio plazo su vida profesional lo llevará a viajar constantemente al sur de España.

Es su plan más inmediato, ese que ejecutará justo cuando regrese de Panamá, donde se ha trasladado recientemente por "asuntos de trabajo", como ha podido conocer este periódico. Antes de su partida Bigote tomó otra importante decisión: abandonar en las próximas semanas su 'piso del soltero', dejar de pagar el alquiler para mudarse. Se desliza que, a su regreso, Arrocet "recogerá todas sus cosas" para trasladarse de casa. Al mismo tiempo, se informa que Bigote ha visto un apartamento en Málaga para cuando tenga que instalarse por un largo tiempo en la ciudad.

Bigote Arrocet en el aeropuerto de Miami hace unos días. Gtres

Eso sí, se puntualiza que los bártulos que sacó de la casa de Teresa Campos, y que se encuentran arrinconados en una casa de un amigo, seguirán allí de momento. "La mudanza la hará poco a poco, teniendo en cuenta todas las cosas que arrastra Edmundo", se hace ver a este medio. Lo cierto es que, a la espera de conocer su nueva residencia, en Málaga le aguardan grandes cosas. De entrada, un importante trabajo con el reconocido artista Manolo Rincón. Este malagueño es uno de los más conocidos en el mundo del arte, de la política y de la empresa y fue con él con el que se reunió Bigote en su última visita a Andalucía. Les une una gran amistad y de esa cita laboral ambos salieron "muy contentos". Se habla de que realizarán una exposición conjunta, entre otros asuntos.

"Sabéis cómo es él, lo mismo se va tres meses a Chile o a Londres o visita a sus amigos de Málaga un tiempo. Con él nunca se sabe", comenta un buen amigo suyo cuando se le pregunta por cuál será su próxima residencia. Lo que no se puede cuestionar es que se va a deshacer de ese piso que tanto dio que hablar y tantos quebraderos de cabeza reportó en su relación con Teresa Campos. Sea como fuere, su entorno está feliz por que, poco a poco, la tormenta con Campos está amainando y todo vuelve a su ser: "Aunque parezca que siempre está de buen humor, no lo ha pasado nada bien. Ha sufrido mucho y ha tenido a sus hijos muy preocupados". Lo que no cambia en él es el sentimiento por Teresa: "La quiere y siempre le agradecerá todo".

Su cita pendiente con Alexis

Alexis Ledgard saliendo de los juzgados. Gtres

A causa del coronavirus se ha cancelado el juicio por paternidad que Edmundo tenía pendiente con su hijo Alexis Ledgard. La cita tenía lugar para este pasado miércoles, pero a causa de la pandemia global y del confinamiento recomendado, se ha cancelado. De momento se desconoce cuál será la nueva fecha del proceso judicial. El pasado febrero Edmundo daba, por fin, el primer y esperado paso para resolver la controversia que mantiene con su hijo Alexis Ledgard. Por orden del juez, el humorista se presentó en el Instituto Nacional de Toxicología de Las Rozas, después de que faltara a la anterior cita, fijada el pasado 13 de enero.

Nieto del mítico e importante Kiko Ledgard, que fue también presentador del Un, dos, tres, Alexis fue concebido estando casado Bigote Arrocet con Rocío Corral y tenían un hijo de dos años, Max. Luego tendría dos hijas más, Estefanía y Gabriela. Annette, la madre de Alexis, dio a luz como madre soltera y aunque él quiso darle los apellidos, Annette no necesitaba nada y quería que fuera un Ledgard. Una situación que ahora ha cambiado sobremanera y el joven quiere ser reconocido.

Osuna fue taxativo hace unas semanas con este medio: "Aunque Edmundo lo vaya diciendo por ahí públicamente, no ha ido al registro civil a inscribir esa situación de padre con Alexis". "Lo que se puede hacer es pedir una indemnización por daño moral, por ese sufrimiento anímico que se ven marginados, eludidos por sus padres. Por eso, es posible que se presente una demanda por daño moral, por ese padecimiento en la esfera anímica", añadía el letrado.

