El ultimátum de Teresa Campos a Bigote: el verdadero motivo por el que recogió sus pertenencias

"No os preocupéis, que el día que vaya a venir a recoger sus cosas yo os avisaré para que veáis ese gran momento", aseguraba hace unos días María Teresa Campos (78 años) en referencia a esa mudanza que Edmundo Bigote Arrocet (70) todavía no había efectuado, dos meses después de la ruptura. Lo hacía harta y cabreada de tanto seguimiento mediático. Y ese momento tenía lugar este pasado martes cuando el cómico chileno aparecía en la casa de María Teresa.

Acompañado de un chófer, una furgoneta y varios operarios, Bigote daba la cara. Y sí, efectivamente, las cámaras estaban apostadas en la puerta de la casa y captaron el momento de su entrada. Supervisándolo todo, Gustavo, el chófer de la presentadora y su persona de confianza. JALEOS conoce los detalles de cómo se vivió ese momento de puertas para adentro. María Teresa no estaba en casa; programó una comida con su amiga Meli Camacho para evitar el encontronazo. Ahora bien, ¿por qué precisamente ahora ha dado el paso Edmundo?

Dos momentos de la mudanza de Bigote Arrocet este pasado martes. Gtres

Este medio ha podido conocer a través de una fuente fidedigna que se trató de un ultimátum por parte de la presentadora. Gustavo, que ha sido todo este tiempo el puente entre ambos, "le hizo ver que tenía que ir ya a por sus cosas esta semana". Que la paciencia de María Teresa se había agotado y quería "pasar página de una vez por todas" y no ver más "los bártulos de él, que ocupaban varias estancias de la casa". Esta fuente asegura que "no se le dio más opción" y así se programó todo: los tiempos estaban muy medidos en la tarde de este martes.

"Gustavo informó en todo momento a Teresa de lo que estaba pasando en su casa y le dio el ok para volver cuando Bigote se fue", se aclara. En ese punto, se informa de que el chileno se había demorado tanto en recoger "porque no disponía de un almacén para guardarlo todo". Edmundo "organizó" todo dentro de la casa de María Teresa y "daba órdenes" a los operarios. Se desliza a este periódico que fueron unos minutos "tensos". Fueron dos los viajes que dio Edmundo con la camioneta, de tantas pertenencias como tenía.

Se ha especulado que todavía quedan cosas en la casa de Teresa pertenecientes al cómico, que aún le queda otro porte por hacer, pero este periódico se ha puesto en contacto con Teresa, quien lo ha desmentido de plano: "Se lo ha llevado todo. Ale, a otra cosa, mariposa. Deseo que se deje de hablar del tema de una vez. No voy a contestar a nada más de este tema". En cambio, la fuente a la que tiene acceso este medio insiste en que "quedan dos coches en el garaje", cuyo propietario es el chileno.

Teresa, feliz tras la ruptura

Teresa Campos en una imagen reciente a las puertas de su casa de Molino de la Hoz. Gtres

Se aclara a este periódico que ahora más que nunca Teresa "no quiere ninguna posibilidad de regresar con él". María Teresa espera que su relación con Edmundo Arrocet sea ya cosa del pasado y se zanjen los comentarios sobre una posible conversación, reencuentro e incluso reconciliación entre ellos. Y es que, la presentadora, que el pasado 28 de diciembre anunciaba mediante un comunicado su ruptura tras casi seis años junto al cómico, ha confesado haber sufrido mucho, llegando a temer por la posibilidad de caer en una depresión.

Sin embargo, tanto Teresa como Bigote se muestran felices y tranquilos en estos días. La actitud de María Teresa en las últimas horas contrasta, además, con la que mostraba tras conocerse la ruptura. Mientras que antes dedicaba cariñosas palabras a Edmundo y dejaba la puerta abierta a una reconciliación, ahora no quiere ni oír hablar del cómico, llegando a pedir que no le mencionen su nombre: "Al muerto no me lo nombréis más".

La periodista intenta retomar su carrera profesional, estancada desde su marcha forzosa de Mediaset, a la vez que continúa tratando de deshacerse de su casa, que lleva tres años a la venta sin encontrar un comprador, por lo que este 2020 ha decidido rebajar el precio y cambiar de inmobiliaria para probar suerte, renovando también las fotos con las que muestra su casa a los potenciales nuevos propietarios.

El entorno de Bigote sí habla

Tras su ruptura con María Teresa, Bigote aparecía en público en actitud cómplice con una misteriosa rubia, de la que más adelante se descubrió que era la sobrina del humorista. Se llama Fiorella Vismara Von Lohse, la mujer que se ha convertido en la actual confidente del cómico. Esta mujer rompía su silencio hace unos días en una revista del corazón, y lo hacía para defender a su tío.

La italiana aseguraba que su tío necesita ahora espacio para superar la ruptura. "El no esperaba romper con Teresa. Me dijo que se encontró con el comunicado de Teresa y no sabía lo que estaba pasando. Ella se adelantó", apostilló. La sobrina de Edmundo señalaba que la televisiva malinterpretó el famoso WhatsApp que le envió el cómico y que es totalmente mentira que le escribiera que se sentía como "un pájaro libre". Según ella, el chileno siempre ha tenido mujeres detrás de él pero "pongo la mano en el fuego: Edmundo no le ha sido infiel a María Teresa". Unas declaraciones que muchos interpretan como la clara versión de Bigote. Él no habla, pero su entorno sí.

