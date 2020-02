Edmundo Arrocet recoge sus pertenencias de casa de María Teresa dos meses después de la ruptura

Edmundo Arrocet (70 años) ha recogido por fin las pertenencias que guardaba en casa de María Teresa Campos (78) desde que rompieran su relación en diciembre del año pasado. La esperada mudanza se ha producido en la tarde de este martes, cuando Bigote ha aparecido en la residencia de la presentadora en Madrid.

Bigote ha llegado en coche, sentado en el asiento del copiloto con un rostro sonriente y tranquilo. Tras él, entraba el camión de mudanzas con el que el cómico recogerá todas las cosas que guarda en la mansión de Teresa. Aunque, por lo que ha relatado la periodista en varias ocasiones, el humorista necesitará dar más de un viaje para poder llevarse todo lo que guarda en la que ha sido su casa.

De esta manera, se produce el paso definitivo en la ruptura de María Teresa Campos y Edmundo, pues con la mudanza se pone el punto final a su relación y se despejan los rumores de una posible reconciliación de la pareja.

Edmundo se ha llevado sus pertenencias en un coche y un camión de mudanzas. Gtres

El regreso de Bigote a la vivienda de María Teresa ha debido de suponer un duro mazazo para la veterana presentadora, que siempre ha manifestado que la ruptura se produjo de forma unilateral por parte de Edmundo tras una discusión, dejando caer que ella estaba dispuesta a retomar la relación.

Por el momento, se desconoce si María Teresa se encontraba en el chalet cuando su ex hacía acto de presencia para trasladar, por fin, todas sus pertenencias.

Durante su entrevista en Sábado Deluxe, Teresa mostraba a Jorge Javier Vázquez (49) la cantidad de ropa y enseres que su expareja acumulaba en su casa, desmintiendo así que ya las hubiera recogido.

Dolorosa ruptura

María Teresa relató en 'Sábado Deluxe' cómo estaba viviendo la separación. Mediaset

María Teresa Campos no ha podido ocultar su dolor al hablar de su separación del que durante casi seis años ha sido su compañero de vida: "Yo estaba muy mal, me despertaba por la mañana y lloraba por cualquier cosa", confesaba en la citada entrevista en Telecinco, incapaz de contener las lágrimas.

La inesperada ruptura hacía mella en el ánimo de Teresa, un golpe personal que se sumaba a la mala racha profesional que viene arrastrando desde que Mediaset no renovara su contrato en marzo de 2019: "Me he asustado mucho de cómo estaba, tenía mucho miedo de que me diera una depresión, pero no me ha dado y ya no me va a dar", comentaba.

A todos sus males, la periodista suma el de no lograr deshacerse de la vivienda a la que ahora ha regresado Edmundo para llevarse todos sus recuerdos. La propiedad lleva a la venta desde 2017 y este año Teresa decidía rebajar el precio, cambiar de inmobiliaria y renovar las fotografías para tratar de encontrar un comprador a la casa 'maldita'.

