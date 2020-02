Fiorella, la sobrina de Edmundo: "Mi tío le ha prestado dinero a María Teresa"

Tras su ruptura con María Teresa Campos (78 años), Bigote Arrocet (70) aparecía en público en actitud cómplice con una misteriosa rubia, de la que más adelante se descubrió que era la sobrina del humorista. Se llama Fiorella Vismara Von Lohse, la mujer que se ha convertido en la actual confidente del cómico.

La desconocida sobrina de Bigote se ha puso en contacto con la revista Diez Minutos para desvelar su verdadera identidad, la situación sentimental en la que se encuentra el argentino-chileno y la periodista, y la relación que mantiene con el humorista. Fiorella, que se vino a Madrid hace tres años contratada por una firma italiana para trabajar en la asesoría de imagen, admite que ha visto más estos meses a su tío. "Hemos sido el hombro donde llorar uno con el otro", ha asegurado.

La italiana asegura que su tío necesita ahora espacio para superar la ruptura. "El no esperaba romper con Teresa. Me dijo que se encontró con el comunicado de Teresa y no sabía lo que estaba pasando. Ella se adelantó", ha apostillado. La sobrina de Edmundo ha señalado que la televisiva malinterpretó el famoso whatsApp que le envió el cómico y que es totalmente mentira que le escribiera que se sentía como "un pájaro libre".

Fiorella ha asegurado que Arrocet es un hombre de negocios "Mi tío tiene mucho dinero. Además, es un hombre con muchos sentimientos", ha señalado. Tiene viñedos en Chile y otros relacionados con el mundo inmobiliario. Por esa razón, ha querido dejar claro que el humorista no ha estado con María Teresa por el interés: "Mi tío le ha prestado dinero (30.000 euros) a María Teresa cuando lo ha necesitado". También ha querido pronunciarse sobre las supuestas infidelidades que han perseguido a la imagen de su tío.

Según la italiana, el chileno siempre ha tenido mujeres detrás de él pero "pongo la mano en el fuego: Edmundo no le ha sido infiel a María Teresa".

La sobrina de Edmundo ha asegurado que Edmundo todavía quiere a la presentadora pero que le queda con ella una conversación pendiente. Después de ese cara a cara, su tío tomará una determinada decisión. Ha asegurado que si no le ha contestado a los mensajes es porque estaba dolido y no quería entrar en el arrebato de la veterana periodista.

A Fiorella le encantaría conocer a María Teresa con el fin de explicarle todo lo que ha ocurrido. También tiene ganas de conocer personalmente a Terelu (54) y a Carmen Borrego (53). "Nunca me ha hablado cosas malas ni de ellas ni de sus hijas", ha comentado.

Este lunes, Bigote Arrocet se sometía por fin a las pruebas de ADN, aquellas que le exigía el juez y que responden a los intentos de Alexis Ledgard por demostrar legalmente que es su hijo. Su sobrina ha señalado que el chileno siempre ha tenido claro que es su hijo y que su objetivo es llegar a un acuerdo con Alexis, un niño que nació de la relación que mantuvo el cómico con la hija de Kiko Ledgard. Es la segunda vez que los tribunales españoles le solicitan someterse a la prueba de paternidad. La primera vez no acudió.

En aquel momento alegó que no había recibido ninguna notificación que así se lo indicara, por lo que fue citado de nuevo para el 17 de febrero. Esta prueba es fundamental para el juicio, que se celebrará el próximo 18 de marzo, y que determinará si Alexis es el hijo biológico de Bigote.

Próximamente, Edmundo comenzará a trabajar mano a mano con el reconocido artista Manolo Rincón. Este malagueño es uno de los más conocidos en el mundo del arte, de la política y de la empresa.

