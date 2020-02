La reina Sofía apoya a la Fundación Luzón para recaudar fondos contra la ELA

La reina Sofía (81 años) ha presidido este martes el primer concierto organizado por la Fundación Francisco Luzón con el fin de recaudar fondos destinados a investigar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y financiar proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares.

El recital, a cargo de la soprano Ainhoa Arteta (55) y la Orquesta de Extremadura, ha tenido lugar en el Auditorio Nacional de Madrid, con la asistencia de la vicepresidenta de la fundación, María José Arregui, esposa del exbanquero que da nombre a la fundación.

La reina Sofía ha querido arropar a la entidad creada hace tres años a iniciativa de Luzón, quien fue alto cargo del BBVA, Argentaria y el Banco de Santander y quien padece ELA desde 2014.

Desde hace años, Juan Carlos (82) y Sofía han mantenido una estrecha relación con Luzón. Como gesto de esta amistad, Juan Carlos I le impuso la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su aportación a la cultura, la educación y la docencia en marzo de 2017.

Al acto acudieron personalidades como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. EFE

Aquel emotivo acto, que congregó a numerosas autoridades, se hizo coincidir con la presentación de la fundación, cuyo objetivo es concienciar e impulsar la investigación de la ELA y mejorar el diagnóstico y el tratamiento médico.

Esta enfermedad neurodegenerativa no tiene remedio a día de hoy y sus causas son desconocidas. Las personas que la padecen ven como los músculos del cuerpo se van paralizando progresivamente hasta su completa inmovilización, si bien, en el 90 por ciento de los casos, mantienen intactas su capacidad intelectual y emocional.

Al concierto benéfico han asistido la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (51); el de Sanidad, Salvador Illa (53), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (41). También han acudido otras autoridades, como el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot.

Tras los saludos en el vestíbulo del auditorio, la comitiva ha accedido al palco, donde se ha brindado con una fuerte ovación a la reina emérita.

Antes del comienzo del recital, María José Arregui se ha dirigido al público, también en nombre de su marido, para resaltar "la fuerza, el empuje y la capacidad" de la fundación en la lucha contra la ELA en su objetivo de "movilizar conciencias y recursos".

La reina Sofía recibió una gran ovación en el auditorio. EFE

"Nuestra causa no es mejor que otras, no es más humana que otras, no está más necesitada de ayuda que otras, todas legítimas y loables. Nuestra causa es la causa de la esperanza", ha afirmado la vicepresidenta de la entidad. La esperanza, ha proseguido, de "continuar vivos, de ver nacer a un nieto, de seguir mirando a los ojos al amor de tu vida".

"Y, sobre todo, de que la ciencia encuentre, si no la cura, porque ni siquiera nos atrevemos a esperar eso, el tratamiento que frene la progresión de la enfermedad", ha apostillado.

Aunque ha admitido que es una tarea que "no es fácil", ha subrayado que con "la muy vasta experiencia ética y profesional de su fundador" y la colaboración de toda la gente que aporta recursos, "es más que probable conseguir el objetivo". Arregui ha apuntado que su marido se mantiene "fiel a sí mismo" en su empeño de "sobreponerse a la adversidad" y seguir luchando contra la enfermedad

"Con determinación y convencimiento, ha ido superando todos los obstáculos que la enfermedad le ha colocado, y puedo asegurarles, con conocimiento de causa, que cada día es un desafío", ha añadido.

En España, hay unos 4.000 diagnosticados, cuya esperanza de vida es de entre tres y cinco años.

La reina emérita saludó amistosamente a la soprano Ainhoa Arteta. EFE

Arteta y la Orquesta de Extremadura, bajo la dirección de Andrés Salado (37), han interpretado un repertorio clásico de ópera y de zarzuela, con piezas de autores como Verdi, Puccini o Chueca.

En el descanso, la reina Sofía ha saludado a la soprano guipuzcoana y al término del concierto ha charlado con una veintena de enfermos de ELA que ha asistido al auditorio.

[Más información: La reina Sofía preside el concierto en homenaje a las víctimas del Holocausto]