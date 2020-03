El libro sobre la vida de Chiquito de la Calzada sale a la venta: los detalles y las ausencias familiares

El 11 de noviembre de 2017 fallecía el humorista Chiquito de la Calzada causando un auténtico revuelo en la sociedad. Eran muchas las personas que lo querían y adoraban y toda Málaga lloró. Entonces, surgió cierta polémica en torno a su familia por la millonaria herencia que dejaba, un desagradable suceso que se fue apagando paulatinamente. Más de dos años después de su muerte, la figura de Chiquito volvía a coger empaque mediático cuando la Asociación de Humorismo de España Ashumes decidió levantar una estatua en su memoria en Málaga.

Todo un homenaje para alguien que significó e hizo tanto por su tierra. El presupuesto: 40.000 euros. Para alcanzar esa ansiada cuantía se han llevado a cabo homenajes y festivales benéficos. Todo dinero era poco y, con el afán de, por fin, conseguir el objetivo, esta asociación ha decidido poner a la venta un libro sobre el mítico cómico, Hasta luego, Lucas. Era necesario hacer "más cosas" y este homenaje en forma de libro venía de fábula, como explica a JALEOS Tony Antonio.

Tony Antonio y Bigote Arrocet durante el entierro de Chiquito. Gtres

Se trata de un proyecto en el que han participado, amorosamente, 28 rostros populares, personas que conocieron a la perfección al humorista, pero también a la persona. Testimonios que riegan la vida del andaluz de anécdotas y reflejos de su personalidad. De él se ha escrito mucho, de sus chistes y sus espasmódicos movimientos, pero de Gregorio persona poco se sabe. Personalidades como Juan y Medio (57), José Mota (54), Edmundo Arrocet (70), Agustín Bravo (58) o el hijo de Tony Leblanc.

"Se trata de testimonios de las personas que hemos vivido cosas importantes con Chiquito, que nadie se piense que se trata de un libro de monólogo. Se cuentan pinceladas muy interesantes de su vida, como cuando muere Pepita, su mujer, y él se hunde totalmente", aclara Tony. Nada que ver, es un libro sobre su vida y obra, y también salpimentado con 29 caricaturas. ¿Quién ha financiado el libro?, interpela este medio.

Bigote, José Mota y Tony Antonio, tres de las caricaturas que aparecen en el libro.

En este punto del relato, Tony Antonio exhibe su agradecimiento: "Todo lo ha financiado Pedro Martín Molina, del grupo Atarazana y de la editorial Cajón de Sastre. Todo surgió hace unos meses durante una reunión entre Bigote, Pedro y yo". La pregunta por parte de este medio, y teniendo en cuenta los problemas familiares que desencadenó su fallecimiento, era obligada: ¿participa algún familiar en este libro? "No, no participa ninguno. Como presidente he querido evitar cualquier desencuentro o enfado por parte de algún miembro, aun así tengo a gente molesta y enfadada".

Las rencillas familiares

Antonio Montiel junto a Chiquito y Pepita y el cuadro que les pintó por sus 50 años casados.

Hablar de Chiquito de Calzada siempre será sinónimo de arte, flamenco, duende y, por supuesto, risas. Chiquito enviudó en el año 2012 y no tuvo descendencia con su mujer, Pepita. Su dilatada profesión en el flamenco como 'cantaor' y sobre todo, su incursión en el mundo de la televisión como humorista e incluso como actor de cine hizo que amasara una fortuna económica valorada en algo más de cuatro millones de euros, sin incluir propiedades, joyas y numerosos objetos de valor.

Teniendo en cuenta que Gregorio -el verdadero nombre del artista- no tenía ninguna obligatoriedad a la hora de disponer de sus bienes, nombró a su sobrina Loli, la hija de su hermano mayor, Paco -también fallecido y a quien veía como un padre-, como heredera universal. "Dos años y medio antes de que falleciera Chiquito, Loli se lo encuentra y quiso hablar con ella. Empezaron a tener más relación y él le pidió 'que no se apartara' porque después de la muerte de Pepi él se quedó muy solo. A raíz de eso, decidió dejarle toda la herencia", informaba a este periódico Antonio Montiel en noviembre de 2018, renombrado pintor retratista.

Tras el último adiós a Chiquito, algunos medios de comunicación apuntaron a que habría problemas por el patrimonio del cómico, algo que finalmente se resolvió de forma unilateral: todo pertenece a Dolores Arjona. "No hay ningún problema con el tema de la herencia. Lo que sí que hay son homenajes donde esta señora -Loli- se preocupa en dejar como una mierda a su tío Tomás. No hay más guerra que esa", declaraba a JALEOS Manolo Medina, amigo de Chiquito de la Calzada. Lejos de conflictos, rencillas y herencias, hoy queda el recuerdo del hombre que hizo reír a toda España con un talento innato. El artista que creó una escuela y que se fue con la pena de no haber sido reconocido por su ciudad y su región, que lo han hecho a título póstumo.

