La estatua en homenaje a Chiquito de la Calzada en Málaga, envuelta en polémica: toda la verdad

El 11 de noviembre de 2017 fallecía el humorista Chiquito de la Calzada causando un auténtico revuelo en la sociedad. Eran muchas las personas que lo querían y adoraban y toda Málaga lloró. Entonces, surgió cierta polémica en torno a su familia por la millonaria herencia que dejaba, un desagradable suceso que se fue apagando paulatinamente. Ahora, dos años después de aquello, vuelve a sonar su nombre, ya no solo por el bonito recuerdo de su emblemática figura, sino también por un suceso supuestamente polémico sobre la estatua que se alzará en Málaga en memoria del cómico.

Un proyecto nada nuevo; que venía gestándose bastante tiempo atrás. El presupuesto: 40.000 euros. Todo marchaba correctamente. No obstante, fue hace unos días cuando la noticia -y el supuesto escándalo- veía la luz: Gema Serrano -amiga de Edmundo Arrocet (69) y perteneciente hasta hace poco a la Asociación de Humoristas de España, Ashumes- aseguraba, poco menos, que no veía claras las cuentas de la Asociación y que la estatua se reducía a un mínimo busto por falta de presupuesto. De hecho, pretextaba que su salida de la empresa se debía a esa poca claridad.

La estatua en bronce que se está realizando y que Tony Antonio ha facilitado en exclusiva. EL ESPAÑOL

¿Qué hay de cierto en todo esto? Para resolver esa pregunta, JALEOS se ha puesto al habla con el presidente de Ashumes, el también cómico, Tony Antonio. Al otro lado de la línea, se es contundente: "Todo lo que se ha dicho es mentira. Se ha pretendido manchar una labor intachable. El busto no tiene nada que ver con la estatua, a tamaño real, en la que se está trabajando. No es verdad que la escultura se haya dejado de hacer. Son dos cosas diferentes".

En opinión de este hombre, las cosas se han sacado de tiesto y hay que diferenciar dos puntos claros: "Es cierto que existe un busto en el restaurante El Chinitas, pero nada que ver tiene con la estatua que Ashumes está llevando a cabo gracias a la labor del escultor Ramón Chaparro". Queda claro que ninguna polémica ha existido y que todo han sido infundios de Gema Serrano, de la que Tony prefiere no hablar. Eso sí, este humorista se pone serio cuando la imagen de su Asociación se ve mancillada: "No es verdad que no haya dinero, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho conseguirlo. Hemos hecho diferentes festivales pidiendo dinero".

El busto que preside el restaurante 'El Chinitas'. EL ESPAÑOL

Ahí, el de Alcobendas o Arévalo, por nombrar solo algunos. En unos, consiguen reunir 800 euros; en otros, desde 400 hasta 1.500. ¿Cuánto dinero llevan recaudado?, pregunta este medio. "Hemos conseguido cerca de 12.000 euros y no es fácil. Se trata de una estatua en bronce que costaría, en calidad, unos 120.000 euros. ¡Y hemos logrado que se quede en 40.000!". ¿Dónde se expondrá la escultura y cuándo acontecerá?, se continúa preguntando. "Verá la luz en febrero, a poder ser, y se hará una rueda de prensa. Se colocará en el Ayuntamiento de Málaga, en el parque que lleva su nombre".

Se alegra Tony Antonio de que este periódico se moleste en conocer la otra versión de esta historia y no duda, para demostrar su verdad, en facilitar, en exclusiva, tanto el boceto, a tamaño real, de Chiquito en el que se trabaja, como del famoso busto que ya está en el citado restaurante. Así, facilitando sendos trabajos se acallan los rumores nacientes de personas que solo buscan "estar en el candelero". A esas voces solo hay que demostrarles la verdad... con pruebas gráficas. Ashumes sigue apostando por Chiquito, a Chiquito se lo quiere y "si no hubiera presupuesto, lo ponemos hasta de nuestro bolsillo, si hace falta". Aclarado queda.

La otra polémica: rencillas en su entorno

Antonio Montiel junto a Chiquito y Pepita y el cuadro que les pintó por sus 50 años casados.

Hablar de Chiquito de Calzada siempre será sinónimo de arte, flamenco, duende y, por supuesto, risas. Chiquito enviudó en el año 2012 y no tuvo descendencia con su mujer, Pepita. Su dilatada profesión en el flamenco como 'cantaor' y sobre todo, su incursión en el mundo de la televisión como humorista e incluso como actor de cine hizo que amasara una fortuna económica valorada en algo más de cuatro millones de euros, sin incluir propiedades, joyas y numerosos objetos de valor.

Teniendo en cuenta que Gregorio -el verdadero nombre del artista- no tenía ninguna obligatoriedad a la hora de disponer de sus bienes, nombró a su sobrina Loli, la hija de su hermano mayor, Paco -también fallecido y a quien veía como un padre-, como heredera universal. "Dos años y medio antes de que falleciera Chiquito, Loli se lo encuentra y quiso hablar con ella. Empezaron a tener más relación y él le pidió 'que no se apartara' porque después de la muerte de Pepi él se quedó muy solo. A raíz de eso, decidió dejarle toda la herencia", informaba a este periódico Antonio Montiel en noviembre de 2018, renombrado pintor retratista.

Tras el último adiós a Chiquito, algunos medios de comunicación apuntaron a que habría problemas por el patrimonio del cómico, algo que finalmente se resolvió de forma unilateral: todo pertenece a Dolores Arjona. "No hay ningún problema con el tema de la herencia. Lo que sí que hay son homenajes donde esta señora -Loli- se preocupa en dejar como una mierda a su tío Tomás. No hay más guerra que esa", declaraba a JALEOS Manolo Medina, amigo de Chiquito de la Calzada. Lejos de conflictos, rencillas y herencias, hoy queda el recuerdo del hombre que hizo reír a toda España con un talento innato. El artista que creó una escuela y que se fue con la pena de no haber sido reconocido por su ciudad y su región, que lo han hecho a título póstumo.

