Alexis Ledgard, "en shock" tras conocer que no es hijo de Edmundo Arrocet

Alexis Ledgard (39 años) no es hijo biólógico de Edmundo Arrocet (70). Los resultados de la prueba de ADN a la que se sometieron ambos a principios de año arrojan esta bomba que ni los propios protagonistas se esperaban. Y es que Bigote había reconocido públicamente al joven como su hijo ilegítimo y no tuvo reparos en confirmar que era suyo en más de una ocasión.

Ahora, con el decepcionante resultado en la mano, ya no tiene sentido que Alexis siga adelante con la demanda de paternidad que interpuso contra Edmundo para ser reconocido legítimamente como su hijo. Muy dolido, el joven chileno nos concede su entrevista más triste:

¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra por el resultado?

Pues yo que sé, me he enterado hoy mismo, igual que vosotros. Me lo ha dicho Fernando Osuna (65) y pues bueno... estoy en bastante shock. Me voy a ir a trabajar para olvidarme un poco. Ya tenía que hacerlo, pero voy a trabajar todo lo que pueda porque la verdad es que no me lo creo. Es todo muy raro, ¿no? Ya habéis visto todos que lo ha aceptado siempre. Mi madre me dijo que ahora no era mi padre, y tenía razón. Una madre que te ha engañado 40 años. ¿Qué te voy a decir? Y él pues yo que sé, se lo ha creído. No sé, ahora mismo tengo muchas preguntas.

Alexis Edgard y Edmundo Arrocet paseando por la calles de Madrid.

Le ha sorprendido, ¿no? Porque usted se esperaba que sí.

A todo el mundo ¿por qué haces esto de la demanda? Pues mirad todos, ahí lo tenéis. Ya está.

¿Ha podido hablar con él?

No, qué voy a hablar.

¿Y con su madre?

¿Con mi madre? Necesito tiempo. No sé si querrá hablar conmigo, pero tampoco. Ya lo veis.

¿Se ha enterado hoy del resultado del análisis?

Sí, claro, hoy mismo. Me ha llamado Fernando, me lo ha dicho y que él también está estupefacto.

Alexis Ledgard junto a Edmundo Arrocet y el el hijo de este, Maximiliano.

¿Pero no es un poco sorprendente que Bigote siempre ha dicho en los medios que usted es su hijo?

Sí, claro, por supuesto que sorprende. Todo el mundo se lo ha creído también durante toda mi vida. He estado hablando con él durante todas las navidades, me ha llamado mi hijito... De repente no sabes de dónde vienes. El resumen es ese, hay mucho que decir aquí y muchas preguntas.

Y el tema del juicio, ¿vas a seguir adelante o no?

No sé, no. Si ya está, si con eso no se puede hacer nada. A mí sí me han hecho muchos dolores morales. Todo lo que hizo de ir a Supervivientes porque yo le dije que me lo estaban ofreciendo y luego puso en su contrato que no fuese ningún familiar cuando ahí me hubiera conocido. Llegó a decirme que si él y mi madre me decían que eran mis padres, era porque lo era. Cuando fuimos a la segunda prueba mi madre me dijo que es posible que no fuera mi padre, ahí ya ves la clase de persona que es.

[Más información: El ADN demuestra que Edmundo Arrocet no es el padre de Alexis Ledgard]