El ADN demuestra que Edmundo Arrocet no es el padre de Alexis Ledgard

Giro inesperado de los acontecimientos en la batalla filiar entre Alexis Ledgard (39 años) y Edmundo Arrocet (70). Una prueba de ADN realizada por orden judicial en el Instituro Nacional de Toxicología ha revelado que no son padre e hijo, resultado que ha caído como un jarro de agua fría sobre el que durante años ha sido considerado descendiente del cómico. Si bien es cierto que la expareja de María Teresa Campos (79) reconoció públicamente la paternidad de Ledgard, esta nunca se materializó legalmente. Una cuestión que empujó a Alexis a emprender un proceso judicial que finalmente ha dejado que salga a relucir toda la verdad; que no existe parentesco alguno entre ellos.

Durante años Alexis ha mantenido que él es fruto de una relación extramatrimonial que a comienzos de los ochenta mantuvieron Edmundo Arrocet, casado en aquel entonces Rocío Corral, y Annette Ledgrand, hija de Kiko Ledgrand, presentador del Un, dos, tres. Teoría que la susodicha respaldaba y que nunca fue negada por el humorista.

En diciembre del 2019 Alexis, cansado de que su supuesto padre solo le reconociera públicamente, interpuso una demanda de paternidad para que le fueran otorgados los derechos legales que le correspondían como hijo. Un juicio que deterioró la buena sintonía que llegó a existir entre ambos y que tenía prevista su celebración el pasado 18 de marzo, una cita que tuvo que ser aplazada debido a la crisis del coronavirus.

Alexis Ledgard y Edmundo Arrccet paseando por las calles de Madrid.

En el mes de febrero, la justicia pidió a Edmundo que se sometiera a una prueba de paternidad, pero este se negó hasta en un par de ocasiones. Una postura que finalmente rectificó y que de no hacerlo le podría haber acarreado consecuencias legales. Finalmente, y una vez finiquitado el estado de alarma, el juicio se ha celebrado este martes 30 de junio, fecha en la que se han descubierto los resultados de los mencionados análisis que han dejado estupefactas a ambas partes. "Alexis está contrariado con el resultado porque Bigote ya le había reconocido públicamente", ha dicho a JALEOS Fernando Osuna, abogado de Ledgrand, que añade: "El ADN es lo que más importa en este tipo de procedimientos, la ciencia en estos casos es crucial. Ya no tiene sentido la continuación del procedimiento"

Pese a que Edmundo Arrocet reconoció públicamente a Alexis como hijo suyo, la prueba definitoria ha invalidado cualquier otra. Una situación poco habitual con la termina un litigio que también fue en su día batallado en los platós de televisión y en las portadas del papel couché, sobre todo por parte del joven. "El juicio no tiene más continuidad, no tiene sentido que se celebre el que estaba fijado en diciembre", cuenta Osuna sobre el procedimiento, aunque apunta que el chileno sí podría dar un paso más si lo considera oportuno, pero simplemente para que se reafirme ante el juez que no es padre de su cliente.

Alexis Ledgard, el gran defraudado

Según palabras de su abogado, Alexis se ha llevado un gran disgusto tras conocer los resultados de la prueba de ADN. Emociones que este medio ha querido conocer en primera persona poniéndose en contacto con el protagonista, aunque finalmente no se ha obtenido respuesta alguna. Se termina así el que ha sido durante los últimos meses una de las grandes preocupaciones del showman chileno, que ha descubierto a sus 70 años que el que consideraba su hijo en realidad no lo era. Un resultado que tira por tierra varios años de relación marcada por los altibajos, en la que ambos han llegado a reconocer que se han profesado un cariño mutuo.

Alexis Ledgard en los juzgados de Madrid.

[Más información: Qué es lo que quiere Alexis de Edmundo: lo que esconde su demanda de filiación]