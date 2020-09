Alexis Ledgard advierte a Teresa Campos sobre Bigote: "Que huya de él y no se deje manipular"

En medio de la polémica de las Campos y Antonio David Flores (44), otro frente se ha sumado a esta batalla: Alexis Ledgard (39), el que decía ser hijo biológico de Edmundo Bigote Arrocet (70) y que, finalmente, resultó no ser. Hace unos días, la publicación Semana desvelaba que Carmen Borrego (53) había llamado telefónicamente a Alexis cuando se descubrió que no era hijo biológico de Edmundo para sonsacarle información y contarla en Viva la vida. Ahora, Ledgard da un paso hacia adelante y concede sus primeras declaraciones al respecto, donde detalla su conversación con la hija menor de María Teresa Campos (79).

Ha sorprendido que Carmen Borrego se haya puesto en contacto con usted

Nunca tuvimos relación. Me hubiera encantado que se hubieran dado cuenta antes de cómo era él. Si me hubieran llamado y me hubieran preguntado sobre mi vida a lo mejor hubieran llegado a sus posiciones antes y María Teresa no hubiera sufrido tanto. Cuando cuelgas te das cuenta de que te ha llamado por su interés y que no le importa nada lo que me está pasando y lo que me ha hecho este señor.

¿Puede explicar el contenido de la llamada?

Yo le expliqué mi vida, que nunca había mentido en nada, que esto era así y poco más. No me acuerdo tanto. Ella me lo dijo claro: 'es para estar yo informada porque van a tocar el tema den Viva la vida'. Le agradecí la llamada, pero me supo mal que fuera después de tanto tiempo. Después de tantos años, una llamadita antes hubiera estado bien. Me intenté poner en contacto con ellos cuando el ictus de María Teresa y pasaron de mí, lo entendí. Yo orgulloso, desde el principio he sido inocente, siempre he dicho la verdad de todo, siempre me he creído lo que mi madre me dijo, que era mi padre. A lo mejor puede tener otro hijo por ahí.

Y en ese momento en que suena el teléfono y le dice quién es, ¿cómo se quedó?

La verdad es que me envió un mensaje primero, me preguntó si me podía llamar y le dije que sí. En ese momento acababa de saber la noticia de que no era mi padre. Me jode que siempre hayan pensado que yo era un oportunista pero muy orgulloso porque sé que la verdad la sé. Todos pensaban que yo era un oportunista, pero es una persona muy oculta, no es una persona transparente, nunca lo será, miente como un bellaco, es un encantador de serpientes como me encantó a mí. Me manipuló en todo momento.

Se rumorea que Bigote está intentando retomar el contacto con María Teresa

Así es él. Todos los comentarios e historias que he escuchado de él siempre han sido así, hasta cuando tenía su mujer desaparecía tres meses de casa, no decía nada. Se lo pasaría bien con muchas otras y luego aparecía como si nada. Luego tampoco le pidas explicaciones, es un alma libre que hace lo que le da la gana.

Retomando el tema de Carmen, ¿sabe que se ha conocido que tienen un hermano secreto? ¿Cree que podrían haber tenido más empatía con usted por eso mismo?

Si ya sabían antes que tenían un hermano secreto y no han tenido la consideración, les ha podido más el amor que sus principios. Yo siempre soñaba con que María Teresa le dijera 'qué estás haciendo con tu hijo, que no lo conoces'. Si ellas saben que tienen un hermano secreto, podrían tener más consideración conmigo.

Imagino que si nunca ha esperado nada de Edmundo, ahora sabiendo que no es tu padre, verá imposible una conversación con él

Si la quiere tener, la tendré, pero yo en privado no. En privado él manipula, esto lo digo claro. Es una persona que necesita un golpe de transparencia y que vea que no puede salir por ningún lado manipulando las cosas como siempre ha hecho. Es un manipulador nato, te camela, es un encantador de serpientes. No sé cómo puede estar con la conciencia tranquila después de lo que hace, a mí me han hecho mucho daño, ahora a buscar a mi padre verdadero, que estoy convencido que será un ser humano normal, no como él.

¿Le recomendaría a María Teresa que se mantenga alejada de él?

Por supuesto. Que huya y que no se deje manipular. Que no se quede a solas con él que la va a encandilar.

