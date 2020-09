Renata Zanchi, fichaje internacional de 'Zapeando': "Admiro a Pedroche como profesional y como mujer"

Zapeando ha arrancado su nueva temporada sin grandes novedades y apostando por la continuidad como fórmula del éxito. A pesar de ello, el programa capitaneado por Dani Mateo (41 años) contará en sus nuevas entregas con tres incorporaciones que acompañarán a sus colaboradores habituales: al anunciado fichaje de Carmen Alcayde (47) se suman ahora los de Cristina Plaza y Renata Zanchi.

Este último nombre ha generado un gran revuelo entre los espectadores, pues esta supermodelo italiana de 38 años ya había hecho una colaboración puntual en Zapeando este verano que fue muy aplaudida. Ahora, los fans del zapping de La Sexta podrán disfrutar una vez a la semana de las apariciones de esta estrella internacional.

Renata habla siete idiomas, cuenta con 200.000 seguidores en Instagram y ya tiene experiencia en la televisión española, pues en 2011 colaboró en el programa Mucho que perder, poco que ganar, presentado por Anabel Alonso e la cadena de Atresmedia que ahora vuelve a contar con ella. Tras encontrar el éxito desfilando en prestigiosas pasarelas de todo el planeta, la maniquí atiende a JALEOS para comentar su nueva faceta en la sobremesa de La Sexta y sus planes en el mundo televisivo.

Empezó su carrera como modelo con 14 años. ¿Quería dedicarse a esto o fue casual?

Fue un golpe de suerte. Al acompañar a mis hermanos a un casting, en la agencia se fijaron en mí. Una semana después estaba haciendo mi primera editorial.

Con 15 la nombraron Modelo Revelación del Año en la Milán Fashion Week. ¿Cómo lo vivió?

Con mucha ilusión. Fue un gran reconocimiento por un trabajo al cual me entregué al cien por cien desde el minuto uno.

Cuando comenzó su carrera, ¿se planteaba trabajar en televisión?

De pequeña jugaba a ser presentadora con una cuchara en la mano. Presentaba quiz shows y leía las noticias (ríe). Ha sido siempre mi sueño.

Renata Zanchi debutó en La Sexta en 2011.

Su primera experiencia en televisión llegó en 2011 de la mano de La Sexta. ¿Cómo surgió esta oportunidad?

De forma muy transparente y natural. Hice un casting con la productora del programa aprovechando que estaba en un shooting en Madrid. Creo que el casting fue bien, porque me cogieron y poco después estaba en pantalla.

¿Qué tal ha ido su estreno en Zapeando?

¡Con adrenalina a mil! He hecho miles de fotos, campañas, desfiles y anuncios en mi vida, pero un programa en directo es toda otra historia.

¿Cuánto tiempo la vamos a ver en el programa?

De momento una vez por semana y ojalá con el tiempo sea por más días. Quiero seguir aprendiendo y formándome en esta profesión.

¿Ha notado un buen recibimiento en redes sociales? ¿Cuál es el feedback de los espectadores?

¡Muy bueno! He recibido mucho soporte y cariño. Me entregaré al máximo para estar a la altura y no defraudarles.

En El Intermedio International Edition ya coincidió con Dani Mateo, ¿tenía ganas de volver a trabajar con él?

Por supuesto. Es un gran profesional del cual puedo aprender mucho.

La italiana tiene una amplia trayectoria como modelo. RRSS

¿Qué tal con el resto del equipo? ¿Cómo ha sido el recibimiento?

Impecable, me han acogido con los brazos abiertos. Y se lo agradezco mucho, porque entrar en un equipo tan bien consolidado y rodado no es fácil.

En España, Cristina Pedroche es toda una estrella de las redes sociales y sus estilismos acaparan la atención. ¿Veremos 'guerra' de influencers en Zapeando ahora que está usted?

Admiro mucho a Cristina, como profesional y aun más como mujer, es un honor para mí poder trabajar con ella. El listón en plató es muy alto. ¿Guerra entre influencers? ¡Qué va! Veo más bien algún momento TikTok juntas, seguro que quedará superdivertido.

Gracias a su profesión ha recorrido varios países y habla siete idiomas. ¿Se ve viviendo en España mucho tiempo?

Amo a España y a su gente. Me veo viviendo donde me lleve mi trabajo. Y si puede ser en España, ¡fantástico! Jamón, salmorejo y paellas, ¿qué mas puedo pedir?

Además de su colaboración en Zapeando, ¿se plantea algún proyecto en televisión en el futuro?

Tengo claro que es donde quiero seguir, donde quiero formarme y crear mi futuro. De momento pienso en entregarme al máximo y darlo todo en Zapeando, luego se verá o, como decimos en Italiano, "se son rose, fioriranno" (si son rosas, florecerán).

