Quién es Maya Pixelskaya, la nueva colaboradora fija de 'Zapeando'

Zapeando regresaba este lunes a La Sexta tras varias semanas emitiendo reposiciones debido a la crisis del coronavirus. El programa de Dani Mateo (40 años) ha vuelto así a su plató habitual, aunque con una mesa más grande para respetar la distancia de seguridad y menos colaboradores en pantalla.

Entre esos tertulianos ha estado una cara que, aunque ya había pasado por el plató con una curiosa sección, se ha convertido en colaboradora 'titular' en la mesa tras la cuarentena. Se trata de Maya Pixelskaya, una polifacética joven que se autodefine como "pintora, presentadora, diseñadora, jugadora y enumeradora".

Lo cierto es que Maya, cuyo verdadero nombre es todo un misterio, debe su pseudónimo artístico a una de sus grandes aficiones: el pixel art. Y es que esta artista es una amante de los videojuegos retro. De hecho, comenzó a adquirir popularidad gracias a sus colaboraciones con distintos programas para hablar de esta forma de entretenimiento.

Maya se graduó en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2008. Tras esa formación universitaria, realizó un curso en animación 2D que realizó en la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid, lo cual le permitió trabajar en proyectos tan relevantes como la película Arrugas, un filme sobre el alzheimer que en 2012 ganó dos premios Goya.

Sin embargo, aquella experiencia no fue nada gratificante para Maya, que decidió alejarse del mundo de la animación: "Me di cuenta de que era lo mío en el sentido de que disfrutaba una barbaridad pero lo que es la profesión en sí no me convenció nada de nada", ha confesado recientemente en una entrevista a Vandal.

Aunque Zapeando es, sin duda, su gran proyecto hasta la fecha en televisión, el rostro de Maya Pixelskaya no es nuevo en el ámbito audiovisual. Desde 2017 presenta distintos espacio sobre videojuegos en el canal online eSports Vodafone. Ademas, desde mayo de 2018 colabora con el programa Yu, no te pierdas nada, presentado en sus inicios por su actual 'jefe' en La Sexta, Dani Mateo.

Fue precisamente el humorista quien, tras abandonar el espacio radiofónico para presentar Zapeando, pidió al equipo que hicieran un prueba a Pixelskaya, lanzando a su antigua colaboradora al estrellato televisivo: "No sé qué ha pasado con mi vida, hace dos años estaba presentando en eSports", bromea ella.

Así, Maya comenzaba el pasado mes de septiembre a aparecer esporádicamente en el formato para presentar las noticias más curiosas sobre tecnología y ciencia. Sin embargo, tras el confinamiento ha llegado su gran oportunidad y este lunes ha debutado como colaboradora al uso, acompañando a Anna Simon (37), Valeria Ros (33) y Miki Nadal (52).

Esa exposición pública, surgida de forma repentina, la ha ayudado a superar su inseguridad inicial y, sobre todo, a luchar contra la ansiedad, un problema del que siempre ha hablado abiertamente: "Si tienes ansiedad, tienes depresión, y lo último que te apetece es que te vea mucha gente, pero a mí esto me hizo animarme a que me vean. He podido hablar de la depresión gracias a esto, en redes sociales y en entrevistas. Si puedo normalizar que se busque ayuda, saber que hay mucha gente que lo lleva en silencio… es otra cosa buena que me llevo de esto", comentaba en la citada entrevista.

De su amor por el mundo de lo videojuegos, Maya ha desarrollado también su faceta como empresaria. Y es que la colaboradora tiene su propia tienda online de productos de merchandising, un nicho de mercado que descubrió al estar "cansada de la ausencia de productos" de sus juegos favoritos, por lo que decidió comenzar a elaborarse sus propios artículos, decorando a mano prendas y accesorios. Las fotografías de las creaciones que la artista subía a sus redes sociales lograron tal repercusión que acabó abriendo el negocio online para hacer llegar esos artículos a todo el mundo.

