Primeras imágenes de Roberto Leal al frente de la nueva edición de 'Pasapalabra'

Las grabaciones de la nueva edición de Pasapalabra en Antena 3 ya han comenzado y se han hecho públicas las primeras imágenes de Roberto Leal (40 años) presentando por primera vez el programa.

En los pequeños segundos de grabación que se han hecho públicos en los informativos de la cadena, se puede ver al andaluz sentado en la mesa del plató, con el rótulo de 'pasapalabra' y varias letras en la parte trasera. Leal, que va vestido con una americana de color negro y una camisa azul claro, arranca dando la bienvenida a los espectadores: "Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva etapa de Pasapalabra. Son días complicados para todos...", dice hasta que se corta su frase por la locución de Matías Prats (67).

Roberto Leal al frente de 'Pasapalabra'.

Lo cierto es que a pesar del Estado de Alarma que vive España con motivo de la crisis social provocada por el coronavirus, el programa de Antena 3 ya ha comenzado sus grabaciones y con ellas la cuenta atrás para su esperado regreso.

Entre los invitados con los que contará esta nueva edición de Pasapalabra destacan Marta Hazas (42), Fernando Romay (60), Berta Collado (40) y Canco Rodríguez (42), entre otros de los famosos que acudirán a las primeras entregas.

Dada la situación especial por el Estado de Alarma decretado por el coronavirus, el programa de Antena 3 ha adaptado sus grabaciones para cumplir con todas las medidas sanitarias exigidas. En concreto, y según publicó La Vanguardia, el concurso ha comenzado a grabarse sin público, dadas las medidas de seguridad impuestas para la aglomeración de personas; y tanto los invitados como los concursantes han tenido que seguir unas estrictas medidas de higiene y seguridad marcadas para que el programa pueda desarrollarse sin riesgo de contagio del Covid-19.

Pasapalabra, producido por Atresmedia Studios en colaboración ITV Studios en su nueva etapa, regresa a Antena 3 dos décadas después de su estreno en la cadena como uno de los formatos más consolidados y más querido por los espectadores en todo el mundo.

Regreso a Antena 3

Con la nueva edición de Pasapalabra, el periodista y presentador Roberto Leal regresa a la cadena en la que consiguió una gran popularidad años atrás como un carismático reportero de España Directo.

Tras participar en programas como Cada Día, en 2010 Roberto Leal volvió a Antena 3 para copresentar el espacio 3D y posteriormente le sucidieron otros proyectos Espejo Público o Te lo mereces. Más allá de esta cadena, entre sus últimos proyectos en televisión destacan la conducción de España directo, pasando de ser reportero a presentador, y la dirección de las últimas ediciones de Operación Triunfo o Vaya Crack.

Fue a mediados de abril cuando se hizo público que Roberto Leal había cerrado su fichaje con Antena 3 para dirigir la nueva edición de Paspalabra. Un nuevo proyecto profesional que el propio andaluz compartió orgulloso en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roberto Leal (@robertolealg) el 14 Abr, 2020 a las 2:20 PDT

"Hoy arranco una nueva etapa en Antena 3. Un proyecto precioso como Pasapalabra y al que le vamos a poner todo el cariño y respeto del mundo. Gracias por la confianza y por la apuesta. Me siento muy afortunado. Vuelvo a un lugar donde fui muy feliz y en el que dejé a grandes compañeros a los que hoy me he quedado con ganas de abrazar por razones obvias. Afronto este nuevo reto con muchas ganas de seguir aprendiendo, junto a un equipazo al que ya he tenido la suerte de conocer. ¡Vamos al lío! Y por supuesto, gracias a RTVE. Han sido 6 años increíbles llenos de oportunidades. Siempre os estaré agradecido por todo lo que me habéis dado. Y cómo no, gracias a Gest music y a toda la familia de Operación Triunfo. Un máster profesional y de vida, durante tres años", escribió en la publicación.

"Sí, cuando todo esto pase y vuelva Operación Triunfo 2020, yo también lo haré. Volveremos para acabar esta edición como los chicos y chicas se merecen. ¡¡Nos vemos muy pronto en Pasapalabra!! ¡Qué ilusión!", concluyó.

[Más información: Roberto Leal estrena cara para celebrar su nuevo proyecto laboral: todo lo que se ha hecho por 1.300 euros]