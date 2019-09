Las vacaciones de Anna Simón en un 'resort' de cuatro estrellas en Cerdeña

Tras un verano intenso en Zapeando, Anna Simón (37 años) ha decidido que ha llegado la hora de tomarse unos días de descanso y alejarse así de la presión mediática que sobrevuela sobre su cabeza tras reumorearse podría ser la última en abandonar el espacio de La Sexta.

Anna Simón ha escogido una de las regiones italianas favoritas de los famosos en verano: Cerdeña, marcada por el lujo, las aguas cristalinas y las playas de arena clara. Dentro de la isla, JALEOS ha descubierto que la presentadora se está hospedando en el Hotel Punta Negra, un resort de cuatro estrellas a escasos metros de la orilla.

Ver esta publicación en Instagram Alghero ⚓️ Una publicación compartida por Anna Simon Marí (@annasimonmari) el 31 de Ago de 2019 a las 7:38 PDT

La catalana ha optado por la tranquilidad, el sol y largas jornadas a remojo como alternativa a la tensión. Prueba de ello, las fotografías que ha compartido en sus redes sociales en la infinity pool de agua salada del hotel: "Alguero", ha escrito en una imagen donde se la ve al borde de la piscina, en bikini.

Otra de las razones que explicarían que la presentadora haya escogido este hotel es la privacidad de la que puede disfrutar. Aunque hay más de 1.000 kilómetros de distancia entre Cerdeña y Madrid, las celebrities que viajan a esta región italiana no están exentos de la persecución de los paparazzis. Por ello, son muchos los que optan por resorts donde su seguridad se preserva al máximo, como este hotel que cuenta con comida dentro del hotel, jardines por los que pasear y una playa privada.

Vista de lejos del hotel, donde se puede apreciar la playa privada.

Los precios distan mucho de los hoteles que suelen elegir otras celebrities en Cerdeña, donde la noche en una habitación modesta tiene precios prohibitivos. En este resort, en cambio, la estancia más barata ronda los 300 euros mientras que la suite alcanza los 620 euros. Una cantidad considerable pero módica teniendo en cuenta los sueldos que manejan presentadores de la talla de Anna Simón.

La presentadora ha escogido un hotel módico, con habitaciones desde 300 euros hasta los 620 euros.

Emotiva despedida

Este viernes, Frank Blanco (44) ha presentado por última vez Zapeando, el programa que ha sido su casa durante casi seis años. Ha sido una entrega marcada por la emoción, donde no han faltado las palabras de Anna Simón que ha interrumpido sus vacaciones italianas para despedirse de él.

"Hace ya más de un mes que nos dijiste que en septiembre no ibas a estar en el programa. Nos dejaste a todos helados completamente", empezaba recordando Simón en el vídeo que mandó al programa.

Anna Simón no ha dudado en interrumpir sus vacaciones para despedirse de Frank Blanco.

"La verdad es que en todos estos días lo hemos ido asumiendo, pero a mí se me sigue haciendo la cosa rarísima", ha reconocido, "estaré sentada a las dos en el sillón de maquillaje y no entrarás. Será muy raro subir a la reunión y que no estés ahí comiendo pescado […] Va ser muy raro bajar a plató y que no estés en tu silla".

"Estoy segura de que todo te va a ir fenomenal, porque te lo mereces, porque eres un currante, porque le pones mil ganas a todo lo que haces", ha expresado la colaboradora, que se despedía así: "Estoy seguirísima de que nos volveremos a ver, porque este mundo es muy pequeño. ¿Nosotros que somos? Mollet Team, y Mollet team siempre acaba reencontrándose", ha añadido.

Los que siguen en el programa de La Sexta son Cristina Pedroche (30) (que también será colaboradora de El Hormiguero en Antena 3), Miki Nadal (51), Quique Peinado (40) y Anna Simón, de quien se continúa especulado con su posible marcha. El nuevo presentador es Dani Mateo (40), que este mismo lunes toma las riendas del programa.

[Más información: Así ha sido el estreno de Anna Simon como presentadora de 'Zapeando']