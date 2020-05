Muere la madre de Víctor Sandoval a las 92 años tras no superar las secuelas del coronavirus

Víctor Sandoval (53 años) ha tenido que hacer frente este sábado 2 de mayo a la dura pérdida de su madre. Como desveló el jueves en Sálvame, su progenitora se encontraba en un estado terminal por lo que su final se iba a producir en unas horas. Una dura agonía en la que Víctor no ha podido estar al lado de su madre por la pandemia del coronavirus. Ascensión Novillo ha fallecido a los 92 años de edad al no poder superar las secuelas que le había dejado el virus en sus pulmones y su cerebro.

Totalmente roto, el colaborador ha querido rendirle un homenaje muy especial a su madre en su perfil de Instagram. Una fotografía de ambos juntos, Víctor recuerda también la reciente muerte de su padre: "Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. Mamá, me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar..."

Y termina su despedida con "siempre me decías que estaba enmadrado y qué razón tenías... Has tenido que morir para que descubra el dolor del alma. Ese no tiene consuelo. Descansa en paz, mamá. Volveremos a vernos". Hace unos días, Víctor confesaba que su madre se contagió de Covid-19 y la llevaron al hospital porque había dejado de comer. Al repetirle la prueba, dio positivo. "Me quedé afónico, tuve un shock emocional y no podía salir de casa", explicó.

Tras varias semanas de lucha consiguió superarlo. Sin embargo, la enfermedad le había dejado los pulmones muy mal hasta el punto de que desde hacía varios días estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. "Por eso no he venido al programa. Dar negativo en el cornavirus no es que no te destroce por dentro. Le ha destrozado los pulmones y la cabeza", aseguró Víctor, visiblemente airado. El colaborador quiso denunciar públicamente las consecuencias de esta enfermedad y la negligencia política, además de manifestar que su madre nunca tuvo síntomas de la enfermedad.

Ya hace varias semanas, el colaborador compartió una publicación en sus redes sociales donde hablaba de la enfermedad de su madre y agradecía a los médicos del Hospital 12 de octubre el excelente trato que tenían con ella. "En mi último post di las gracias a aquellos que cuidan lo que MÁS queremos. Hoy pongo nombres, gracias al equipo médico del Hospital 12 de Octubre, en especial a Patricia, la enfermera que hacía que nos sintiéramos mas cerca de mi madre. Gracias a ellos ha superado el Covid-19 y hoy recibe el alta, ya es negativo al test", escribió.

"¡Esto demuestra que una persona de 92 años puede vencer el virus! Mañana podréis poner nombre a uno de los números que de el gobierno, pero en positivo, ¡una nueva alta! El Cristo de Medinaceli nos permite despedirnos de ella y que esté en casa con sus hijos antes de partir con mi padre... Te quiero muchísimo, mamá. Te queremos, ¡porque tienes tres hijos que te adoran!", añadió.

La muerte de su madre tiene lugar solo dos meses después de que su padre, Raimundo, falleciera a los 96 años de edad. Un dura pérdida que el propio colaborador de Sálvame comunicó a través de sus redes sociales con una fotografía abstracta que simula ser una luna reflejada en el mar.

