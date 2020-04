Víctor Sandoval, roto de dolor: "Mi madre se está muriendo"

Tras permanecer varios días ausente, Víctor Sandoval (53 años) ha reaparecido este jueves con el rosto serio y la voz entrecortada para comunicar una triste noticia: "Mi mamá se está muriendo", ha asegurado.

Al poco de comenzar Sálvame, Carlota Corredera (45) le ha preguntado a Víctor cómo se encontraba, a lo que él ha respondido de manera tajante: "Mal", ha afirmado, "mi madre está agonizando. Se está muriendo desde hace una semana”.

Víctor Sandoval ha desvelado que su madre se encuentra muy enferma.

Completamente devastado, Víctor ha desvelado entre lágrimas y con la voz temblorosa que, aunque él se encuentra en el programa, lo cierto es que el pronóstico no es bueno y esperan que muera "hoy mismo o mañana".

Sandoval ha señalado que su madre, Ascension Novillo de 92 años, se contagió de Covid-19 y la llevaron al hospital porque había dejado de comer. Al repetirle la prueba, dio positivo: "Me quedé afónico, tuve un shock emocional y no podía salir de casa", explicó.

Tras varias semanas de lucha consiguió superarlo, sin embargo, la enfermedad le ha dejado los pulmones muy mal hasta el punto de que desde hace varios días está debatiéndose entre la vida y la muerte. "Por eso no he venido al programa. Dar negativo en el cornavirus no es que no te destroce por dentro. Le ha destrozado los pulmones y la cabeza", ha dicho visiblemente airado.

El colaborador ha querido denunciar públicamente las consecuencias de esta enfermedad y la negligencia política, además de manifestar que su madre nunca tuvo síntomas de la enfermedad.

Ascensión se encuentra actualmente ingresada en la Clínica San Rafael de Madrid, un centro concertado donde está recibiendo tratamientos paleativos y al que Víctor Sandoval ha elogiado por el trato que están teniendo con su madre.

A pesar del duro momento que está atravesando, el tertuliano ha querido mostrarse optimista y ha explicado que si le preguntan ahora, diría que ya tiene asumida su pérdida: "No tengo ganas de llorar", ha señalado al tiempo que aseguraba que en el fondo al pensar en ello es como si algo dentro de él se muriera.

Un hecho que no evita, según ha señalado, que espere con temor la llamada de las malas noticias: "Cuando mi hermana me mandó un mensaje diciendo que tenía las pulsaciones más bajas, me entró un ahogo… no son ganas de llorar, es una sensación muy rara, como si me faltara el aire", ha dicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victor Sandoval (@sandovalizateoficial) el 21 Abr, 2020 a las 4:27 PDT

Ya hace varias semanas, el colaborador compartió una publicación en sus redes sociales donde hablaba de la enfermedad de su madre y agradecía a los médicos del Hospital 12 de octubre el excelente trato que tenían con ella. "En mi último post di las gracias a aquellos que cuidan lo que MÁS queremos. Hoy pongo nombres, gracias al equipo médico del Hospital 12 de Octubre, en especial a Patricia, la enfermera que hacía que nos sintiéramos mas cerca de mi madre. Gracias a ellos ha superado el Covid-19 y hoy recibe el alta, ya es negativo al test", escribió.

"¡Esto demuestra que una persona de 92 años puede vencer el virus! Mañana podréis poner nombre a uno de los números que de el gobierno, pero en positivo, ¡una nueva alta! El Cristo de Medinaceli nos permite despedirnos de ella y que esté en casa con sus hijos antes de partir con mi padre... Te quiero muchísimo mamá. Te queremos, ¡porque tienes tres hijos que te adoran!", añadió.

La enfermedad de su madre tiene lugar solo dos meses después de que su padre, Raimundo, falleciera a los 96 años de edad. Un dura pérdida que el propio colaborador de Sálvame comunicó a través de sus redes sociales con una fotografía abstracta que simula ser una luna reflejada en el mar.

"Algo se me fue contigo padre. Las raíces de mi vida y de mi sangre... Descansa en paz, papá... Te quiero muchísimo", escribió junto a la instantánea.

[Más información: Muere Raimundo, padre de Víctor Sandoval, a los 96 años]