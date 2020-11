Kiko Rivera juzga a Isabel Pantoja: "Te has vendido como la mejor madre del mundo y no lo eres"

Desde que el pasado 17 de octubre se sentara en Sábado Deluxe, Kiko Rivera (36 años) no ha dejado de protagonizar titulares. La llamada de su madre para animarlo tras haber confesado que sufría depresión desató una 'guerra' pública entre ambos que a día de hoy parece no tener fin. A la entrevista en plató le sucedieron una serie de publicaciones en redes sociales con acusaciones hacia la tonadillera y ahora, unas demoledoras declaraciones que demuestran que la relación entre madre e hijo se ha fracturado.

En su primera entrevista como adulto, Kiko Rivera ha comenzado fuerte. "El apellido Pantoja me ha perjudicado, es algo con lo que tengo que luchar, me cierra muchas puertas, no me las abre", comenta el Dj en conversación con Mila Ximénez (68) para la revista Lecturas. El sevillano, además, asegura que no está donde está por ser hijo de la cantante. "También soy Rivera. Creo que si contamos las veces que 'me has usado' y las que yo a ti, me superas con creces", comenta.

Portada de la revista 'Lecturas'. Gtres

El enfado de Kiko con su madre viene desde hace mucho. Incluso antes de que la tonadilerra entrara a la cárcel. No obstante, el detonante de su 'guerra', según cuenta, ocurrió el pasado 2 de agosto, cuando Isabel Pantoja (64) celebraba su cumpleaños rodeada de familiares y amigos. Entonces pronunció unas palabras hacia su hijo que él sigue recordando con dolor. "Te has vendido como la mejor madre del mundo y mamá, perdóname, ¡pero no lo eres!", dice el Dj tras contar lo ocurrido en verano: "Parece que le molesta que estemos felices y criticando a Anabel dice: ''Mira esta!' Le entró la soberbia. ¡Qué no se le olvide a esa gente que aquí la única Pantoja que hay es mi hija! ¡Ni mi hijo es Pantoja, es Rivera!".

Kiko Rivera, además, le echa en cara a su madre los besos, abrazos y conversaciones pendientes. Al contrario de lo que ha segurado Isabel en alguna ocasión, no necesita de su ayuda económica. Lo único que busca es que la tonadillera ejerza su papel de madre y abuela. Pues en sus palabras, como abuela "no existe". Según explica el hijo de Francisco Rivera, Isabel Pantoja nunca ve a sus nietas. "¡No digas que eres la mejor abuela, es mentira! ¡Me duele!", exclama el Dj que, por el contrario destaca la labor de la que fuera su suegra.

Kiko Rivera, en 'Sábado Deluxe', mientras escuchaba las palabras de su madre. Telecinco

Durante su conversación con Mila, Kiko asegura que no ha concedido la entrevista para criticar a su madre, sino para defenderse de lo que ha dicho ella. Aun así, la cataloga de "soberbia" y "prepotente" y afirma que ha olvidado quién realmente es. "La artista se ha comido a la persona", asegura. "Dice que estoy vendiendo mis penas. ¿Qué vendiendo mis penas? ¿Tú me dices eso a mí que te has vendido como la viuda de España toda la puta vida? ¡Cuidadito con lo que dices mamá! ¡No eres nadie para darme consejos!", añade.

Kiko Rivera también ha hablado de la herencia de su padre. Asegura que nunca se la ha pedido a Isabel Pantoja, pero que ahora sus abogados están buscando el testamento de Francisco Rivera para enterarse de la verdad. El Dj espera que los rumores de que su madre no ha querido darle la herencia del torero sean falsos. "¡Qué esto no sea verdad! ¡Que mi madre a mí no me haya hecho esto! Solo le pido a Dios que no. Tengo muchísimo miedo de que llegue el cartero con el testamento porque me voy a desilusionar".

No obstante, en el fondo de su corazón, Kiko Rivera sabe que algo pasa. "Estoy seguro que mi padre económicamente me dejaría a mí ¡níquel! Era el torero número uno, se ha hablado de mil millones de pesetas", comenta.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en el plató de 'Supervivientes'. Gtres

Sobre Cantora asegura que no cedió su parte a Isabel Pantoja. Al menos, conscientemente. "Cuando cumplí 18 años fui con mi madre a firmar algo. ¡Pero claro! Con esa edad y la vida que tenía, que era más bien una cabeza perdida, me dice mi madre 'firma esto', y voy de cabeza a firmar", explica Kiko a Lecturas. "No me acuerdo, no sé lo que firmé", añade.

A día de hoy está en manos de Isabel Pantoja que la relación con su hijo mejore. Él lo único que le pide es que pasen momentos juntos y que le cuente toda la verdad sobre la herencia de su padre. Mientras tanto, asegura que buscará ayuda psicológica. Según explica, aunque no está "llorando por las esquinas siempre", su tristeza podría llevarlo a hacer otras cosas que no quiere.

[Más información: Kiko Rivera, sobre Isabel Pantoja: "La persona a la que he idolatrado siempre me ha engañado"]