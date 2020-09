La macabra llamada a Mila Ximénez en su regreso a 'Sálvame' en pleno tratamiento de su cáncer

En la tarde de este martes 1 de septiembre, en el inicio de la temporada de Sálvame, se vivieron varios momentos memorables. Primero, la vuelta de Belén Esteban (46 años) al plató tras un mes ausente y una polémica política a sus espaldas por la denuncia de la falta de medidas anti covid en el aeropuerto de Madrid. Después, el regreso de Jorge Javier Vázquez (50), que ha estado mes y medio surcando las aguas de Ibiza en un impresionante barco donde ha recibido a infinidad de amigos y amigas, convirtiendo así el yate en su particular casa estival.

Y tercero, la reincorporación de Mila Ximénez (67) a su puesto de trabajo en las tardes del programa vespertino de Telecinco tras anunciar hace casi tres meses que sufre un cáncer de pulmón del que se está tratando en una clínica privada de la capital.

Y fue precisamente esta última tertuliana quien copó gran parte del protagonismo en las cinco horas que duró el formato compuesto por los bloques Limón, Naranja y Tomate. Pero el broche de oro vino al final. Eran casi las 21 horas de la noche, cuando Jorge Javier Vázquez daba paso a la llamada telefónica de Isabel, una mujer jubilada que había escrito para concursar en el famoso juego de Telecinco donde puedes ganar dinero por enviar un mensaje SMS.

Tras conocer que el premio que obtenía eran 1.000 euros, Isabel preguntó al presentador por la posibilidad de saludar a Mila Ximénez y darle ánimos en este momento tan duro de su vida en el que se encuentra luchando contra la enfermedad. "Dile que la veo muy bien y que está muy guapa", comentó la señora. El presentador, al más puro estilo Jorge Javier, tensó la cuerda, se acercó a la periodista sevillana e inquirió a Isabel: "¿Quieres que le diga algo más?".

Fue entonces cuando se vivió un extraño momento de tensión que finalmente tanto el moderador como los propios colaboradores supieron resolver de la mejor manera. A la pregunta del catalán, Isabel respondió: "Sí, pues dile que la veo muy guapa, la verdad, la veo muy bien. Es que yo, mira, hace justo nada, el día 15 murió mi marido también de lo mismo. Y bueno, yo cuando veo que personas así van adelante me da mucha alegría".

Poco después del desafortunado -aunque sin maldad- comentario de Isabel, Jorge Javier la interrumpía comentándole a Mila lo siguiente: "Es un empujón de alegría lo que te ha dado Isabel. Gracias, gracias, gracias y sentimos lo de tu marido. Claro... pero no todo tiene que ser igual, ¿eh? Pero escucha, se la veía muy despierta".

Mila y su lucha contra el cáncer

A principios del mes de junio y después de 10 días desaparecida de la televisión, aquejada de fuertes dolores, la colaboradora intervino por teléfono en directo en su programa, Sálvame, e hizo la confesión más dura de su vida: sufría cáncer de pulmón. Mila Ximénez llamó y lo hizo entre lágrimas: "Estoy jodida, asustada y tengo ganas de contarlo. Tenía muchos dolores en el programa de La última cena. Me dolía mucho la espalda, fui al Deluxe y me tuve que poner una inyección. El lunes me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Me lo estoy tratando en la Clínica La Luz".

