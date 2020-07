Mila Ximénez, sobre su cáncer: "Tengo metástasis en los pulmones, el hígado y más partes"

La entrevista de Mila Ximénez (68 años) está sábado en el Deluxe ha estado cargada de titulares. Han sido varias semanas las que ha estado fuera de Sálvame tratándose por el cáncer de pulmón que padece y lo cierto es que se desconocían muchísimos detalles de la enfermedad por la que está pasando. Así que ella misma, de su boca, quiso desvelar cómo está viviendo esta etapa vital acudiendo al plató de Telecinco y enfrentándose a sus compañeros y la audiencia.

"Va a ser una lucha larga... La oncóloga me dijo 'vamos a hacer el tratamiento de radioterapia y quimioterapia', me lo pilló muy a tiempo" empezaba a contar Mila Ximénez. Pero la peor de todas las declaraciones llegó cuando confesó que: "Me dijo que era un tumor en el pulmón con metástasis, ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes".

La colaboradora no pudo evitar emocionarse al hablar de lo importante que está siendo su hija, Alba.

La colaboradora confía plenamente en los médicos ya que éstos: "Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar". Y es que Mila Ximénez ha explicado cómo es el cáncer que padece y en que nivel está: "Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma, todo irá bien".

La colaboradora ha terminado su entrevista con una reflexión que ha dejado a todos impactados, sobre todo por la dureza de esta: "He pasado de baches emocionales mucho más jodidos que esto, y esto me va a servir para algo".

Confesión sorpresa

Después de 10 días desaparecida de televisión, la colaboradora entró el 16 de junio por teléfono en Sálvame para confesar que padece cáncer de pulmón. Lo hizo entre lágrimas: "Estoy jodida, asustada y tengo ganas de contarlo. Tenía muchos dolores en el programa de La ultima cena. Me dolía mucho la espalda, fui al Deluxe y me tuve que poner una inyección. El lunes me dijeron que tengo un tumor, un cáncer de pulmón, ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Me lo estoy tratando en la Clínica La Luz".

Además, explicó el motivo por el que estuvo en silencio todos esos días: "Necesitaba hablar con mi hija Alba antes de contarlo. Saber qué nombre tenía, qué tratamiento tenía. Ya los sabemos. Me hice una resonancia, fui con la neuróloga de María Teresa Campos (78). Cuando me dieron los resultados de la resonancia, me dijeron que me esperara un momento. Mi oncóloga me dijo que tenía cáncer. Estaba muy claro, de ahí venían los dolores. Sentía dolor en la espalda. Está localizado, pero no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas. A veces cuando me despierto de la siesta pienso que lo he soñado y que no es verdad".

