Canales Rivera abandona el plató de 'Sálvame' entre lágrimas por el reencuentro de los Rivera

José Antonio Canales Rivera (46 años) ha vivido este miércoles una tarde muy emotiva en Sálvame. El torero ha sido testigo del histórico reencuentro de Kiko Rivera (36) con sus hermanos, Fran (46) y Cayetano (43), para ir juntos a visitar a su tío José Rivera 'Riverita' (75).

El programa conectaba en directo con Arancha, prima de Canales, que también participó en esa cita y ha contado los detalles de la misma. Mientras relataba cómo se produjo el emotivo encuentro, el torero escuchaba desde el plató sin poder contener las lágrimas.

Canales Rivera asegura que el tiempo ha dado la razón a su familia. Mediaset

"Me hubiese gustado estar ahí", confesaba visiblemente emocionado. Jorge Javier Vázquez (50) le preguntaba de quién se estaba acordando en ese momento y él respondía: "Me acuerdo de mi tío, que es un tipo estupendo". Acto seguido, Canales Rivera abandonaba el plató durante unos minutos al no poder controlar su emoción.

Poco después, el diestro regresaba a su silla y explicaba el motivo de sus lágrimas: "Me emociono porque es un momento muy importante para todos. Tío José no está bien y estoy feliz porque haya podido compartir tiempo con él y conocerle [a Kiko Rivera]. Y también triste por no haber podido estar con ellos y participar en un día tan bonito", afirmaba.

Confesiones

Además de comentar el conflicto entre su primo Kiko Rivera y su tía Isabel Pantoja, Canales Rivera también se ha convertido en nuevo concursante de ¡Quiero dinero! y se ha enfrentado a una pregunta determinante sobre la tonadillera. "¿Te contó tu madre que cambió las esmeraldas de Paquirri por otras de bisutería?", preguntaba Jorge Javier.

El torero es el nuevo concursante de '¡Quiero dinero!'. Mediaset

"Sí, cuando la caja fuerte se abre, ella se lo lleva por su cuenta y riesgo y más tarde nos dimos cuenta de que doña Ana salía en unas fotos con ellas", respondía el torero. Finalmente, Kopérnica determinaba que Canales decía la verdad y la emoción predominante durante su explicación era la tristeza.

La segunda pregunta del juego era la siguiente: "¿Murió tu tío Paquirri sin hablarse con su hermana Teresa?". El hijo de Teresa Rivera contestaba: "No, yo es la primera vez que lo oigo. Tenían una relación increíble. Mi madre para mi tío siempre fue un 'apagafuegos' familiar".

Canales reconocía que, al comenzar la relación de su tío con Isabel Pantoja, sí pudo haber motivos de tensión, pero la relación entre los hermanos no se rompió. "Pasa en todas las familias, en mi casa no es menos. Habría cosas que no les gustarían a Isabel o a mi madre. Al final, el tiempo ha dado la razón a una parte. Nosotros siempre hemos sido bienvenidos en su casa. Nos daba un sitio increíble", afirmaba. "Finalmente, la máquina dictaminaba que el sobrino de Paquirri volvía a decir la verdad.

