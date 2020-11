Vicky Martín Berrocal desvela que pasó la Covid y cuenta su experiencia: "Me costaba caminar"

Vicky Martín Berrocal (47 años) ha regresado a El show de Bertín, el programa de Canal Sur en el que es colaboradora. La diseñadora, que había estado ausente durante tres semanas, ha desvelado que el motivo de su desaparición televisiva estuvo relacionado con un problema de salud. "Un día que vine a grabar al programa me hicieron una prueba y di positivo por coronavirus", explicó la noche de este miércoles.

Según desveló, la enfermedad le generó algunas consecuencias físicas, que también han manifestado otros pacientes de Covid. "He perdido el gusto, el olfato... Me dolían mucho las piernas. Me costaba caminar", contó Vicky, quien a pesar de haber sufrido algunos de los síntomas, se siente agradecida. "He sido afortunada de no pasar por el hospital. Me pude ir a Portugal, he estado en casa y no lo he sufrido como otras personas", dijo.

Pero más allá de las secuelas físicas, el coronavirus también afectó a Vicky Martín Berrocal de manera psicológica. "Lo peor está en el coco. He pasado cinco días sin dormir, con miedo", explicó.

En tono de humor y para desdramatizar un poco la situación, Bertín Osborne (65) intervino para preguntarle: "¿El novio te sigue gustando?". A lo que Vicky respondió: "El novio me sigue gustando y las palmeras de juego también", comentó mientras sonreía.

Para la empresaria lo más difícil fue la soledad. "Cuando he estado mala en otras ocasiones y he necesitado a alguien, siempre he tenido una hermana, una madre, una hija, un novio. Pero en este momento no podía estar con nadie. La soledad es muy dura. Nadie podía estar conmigo. Es una situación muy extraña psicológicamente", afirmó. Más allá de aclarar los motivos de su ausencia en El show de Bertín, Vicky Martín Berrocal quiso contar su experiencia para concienciar a la audiencia sobre lo complicado de esta enfermedad. "Lo cuento porque la gente tiene que entender que lo que está pasando es grave. Yo lo sabía, pero después de pasarlo, más lo creo", comentó.

Poco después de su aparición en pantalla, Vicky Martín Berrocal recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, explicando que ya se ha recuperado. "Los que estáis viendo El show de Bertín ya me habéis escuchado. Sí, tuve coronavirus durante tres semanas y por eso no pude estar en mi programa semanal en Canal Sur. Pero ya estoy bien y con inmunidad", escribió la diseñadora en sus stories de Instagram, donde también quiso hacer un llamamiento a sus followers.

"Lo cuento porque habéis sido muchos los que durante todo este tiempo me preguntábais el porqué de mi ausencia. Pues ya lo sabéis. Con esto solo os quiero decir que tenemos que ser responsables, porque este virus no es moco de pavo", añadió la empresaria en su escrito.

Horas antes de su vuelta al plató, la diseñadora ya adelantaba en sus redes sociales que explicaría el motivo de su inesperada y momentánea desaparición de la pequeña pantalla. "Esta noche os espero en El show de Bertín donde os contaré el porqué de mi ausencia durante estas tres últimas semanas", escribía en su cuenta de Instagram. Además, se mostraba muy contenta porque su regreso coincidía con la invitación de Antonio Orozco (47) al programa.

