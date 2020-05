Alba Díaz le es 'infiel' a su madre y se convierte en la nueva 'imagen' de Lidl

Sus padres ya era muy famosos y reconocidos en su sector mucho antes de que ella llegara al mundo y actualmente posee más de 200.000 seguidores en las redes. Alba Díaz Martín (20 años) era una joven desconocida hasta que cumplió la mayoría de edad y desde entonces se ha convertido en una de las influencers patrias más mediáticas. Gracias al impulso de sus apellidos y al carácter y la actividad que muestra en sus redes sociales una famosa cadena de supermercados ha contratado sus servicios para ser 'imagen' de su marca textil.

Como hija de Vicky Martín Berrocal (47) que es y que ha vivido la pasión de su madre por los diseños, la moda y el patronaje, Alba es una gran amante de la moda. Tiene su propio estilo y ha lucido varias veces, para ocasiones especiales, las elegantes piezas de su madre. Pero esta vez ha decidido serle infiel y ha fichado por los supermercados Lidl para promocionar sus productos textiles.

La joven se ha aliado con Esmara, la marca de ropa de la citada empresa de alimentación, para visibilizar su nueva línea de diseños creados con material de lino. Alba ha iniciado esta campaña este martes debido a que la tienda online y las 600 tiendas físicas de Lidl tendrán la colección disponible desde este jueves 14 de mayo.

Alba Díaz Martín ficha como nueva imagen de la colección textil de Lidl JALEOS

La hija de la diseñadora andaluza está colaborando con la marca low cost, pese a que ella es una gran aficionada a firmas de lujo, aunque también es experta en combinarlas con prendas de Zara o Mango. Pero nunca se había ligado de forma tan explícita a una empresa como lo ha hecho ahora con la cadena de supermercados de origen alemán.

La colección cápsula de la que Alba es imagen está compuesta de 25 piezas que responden a las últimas tendencias de moda tanto en el diseño simple y fresco como en tejido ligero para la próxima temporada de verano. Los precios se establecen por debajo de los 17 euros, y las diversas opciones disponibles serán camisas, pantalones, monos y vestidos.

Alba Díaz y Amelia Bono, con el mono de Lidl.

La primogénita de Manuel Díaz 'El Cordobés' (51) y también la empresaria Amelia Bono (37), hija del expresidente del Congreso, José Bono (69), y de Ana Rodríguez Mosquera (62), se han convertido en los rostros famosos que han ejercido de 'modelos' para Lidl: "Primer round de la batalla de looks de Lidl España vs Amelia Bono. Este es mi look con el mini mono de la nueva colección Primavera/Verano Esmara Lino, lo he combinado con una blazer que tenía en casa ¿Qué os parece?? Son súper fáciles de combinar y el lino es tendencia este verano!!!", escribe Alba en su última publicación de redes.

Este proyecto llega en plena desescalada del país, cuando los ciudadanos comienzan a normalizar poco a poco sus vidas, al igual que la propia Alba, cuyos últimos meses desde 2019 no han sido nada fáciles.

Un año de transformación continua

Alba viajó con ilusión a París a finales del pasado verano para seguir sus estudios en la capital francesa, pero lo que parecía un sueño se tornó en pesadilla. De esta forma, puso punto final a su etapa parisina como estudiante al término del primer trimestre.

Tenía previsto pasar el año entero, pero de manera precipitada decidió regresar a su tierra, lo que despertó a su alrededor numerosas incógnitas. Así, el pasado diciembre decidió volver a Madrid y continuar en España sus estudios de Business and Communications. Tras pasar sus vacaciones de navideñas entre Punta Cana y Sevilla, fue el pasado lunes 13 de enero cuando la hija de Vicky Martín Berrocal volvió a las clases y se reencontró con sus compañeros de The CIS (The College For International Studies). Se trata de una elitista universidad donde también cursan sus carreras Froilán (21), su ya exnovia Mar Torres-Fontes (21) y Victoria Federica (19).

Alba y Javier Calle, en una imagen antigua de sus redes sociales.

Pero el misterio de su vuelta podría estar ligado a su situación sentimental. Ese mismo mes de su vuelta a territorio español la propia Alba Díaz, a través de su cuenta de Instagram, informaba de su ruptura con su única pareja conocida, el empresario Javier Calle Mora (32). Emitió un extenso texto con unas desgarradoras palabras y de esta forma anunció al mundo este inesperado final para una historia que nació con gran polémica, porque tan solo once meses antes de conocerse su noviazgo, Javier se casaba con una amiga de Alba y la influencer era una de las invitadas a su boda.

