Alba Díaz estalla contra la prensa: "No quiero pertenecer a este mundo"

Si algo nos está ofreciendo la cuarentena a consecuencia del coronavirus es mucho tiempo libre, tiempo que algunos famosos están aprovechando para entretener o sincerarse con sus seguidores. Esto es precisamente lo que ha hecho Alba Díaz (20 años), la hija de Vicky Martín Berrocal (47) y Manuel Díaz el Cordobés (51).

Antes de que se decretase el estado de alarma, la joven influencer se trasladó de Madrid a su casa de campo en Andalucía. Algo por lo que ha sido muy criticada ya que, durante esos días, entre las recomendaciones de las autoridades ya figuraba no desplazarse para evitar propagar el virus.

Harta de las críticas, Alba Díaz ha subido a su Instagram un monólogo de ocho minutos en el que ha cargado directamente contra la prensa por la manera en la que la tratan y las informaciones vertidas sobre su persona: "Podéis criticar lo que queráis, como lleváis haciendo desde que cumplí 18 años", comienza afirmando la influencer.

Sobre su 'huida' de Madrid, la joven explica las circunstancias en las que viajó y desmiente estar poniendo en peligro a su entorno: "Yo salí de Madrid dos días antes de que empezara la cuarentena [...] No tenéis derecho a inventaros que estoy poniendo en peligro a nadie cuando estoy aislada en el campo con mi familia"

Alba lamenta que, según ella, la hayan criticado sin conocerla en muchas ocasiones, algo que asegura que le ha pasado factura en lo personal, por lo que ruega a los medios que dejen de hablar de ella: "No quiero pertenecer a este mundo [...] Os pido que si tenéis corazón y sois humanos me dejéis en paz".

Sobre su relevancia en redes sociales, Alba Díaz defiende que su faceta de influencer le sirve para costear unos estudios que en el futuro le permitirán dedicarse a otra profesión alejada del foco mediático. Además, considera que la imagen que la prensa da de ella dista mucho de quien realmente es, una "buena persona" que se dedica a ayudar a los demás.

A pesar del extenso vídeo respondiendo a las críticas, la joven asegura que no le afectan los comentarios negativos, porque vienen de personas que no la conocen: "No necesito demostrarle a nadie cómo soy ni los valores que tengo", concluye.

La foto de la discordia

Alba Díaz se ha desplazado hasta Sevilla para estar con su familia. Instagram

Hace unos días, Alba Díaz publicaba una fotografía junto a su padre en su casa de Sevilla con la descripción "mi cuarentena". Inmediatamente, su tablón se llenó de duros comentarios, entre los que hubo incluso insultos hacia ella por saltarse las recomendaciones de las autoridades.

El aluvión de críticas fue tal que la influencer tuvo que bloquear los comentarios de la publicación para censurar ese tipo de opiniones que cuestionaban su actitud en plena alarma nacional por la crisis del coronavirus.

