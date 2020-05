Qué le pasa a Victoria Federica: el inquietante mensaje desde su refugio de lujo

Victoria Federica de Marichalar y Borbón (19 años), como casi totalidad de los españoles y un tercio del planeta Tierra, se encuentra confinada tras el decreto de estado de alarma sanitaria por parte del Gobierno hace ya siete semanas. No tuvo demasiada prisa por seguir las órdenes gubernamentales de quedarse en casa para evitar expandir el coronavirus.

De hecho, la hija de la infanta Elena (56) ha sido una de las tantas celebridades que ha decidido saltarse voluntariamente el confinamiento. Pasado aquel episodio que no pasó desapercibido, la joven decidió instalarse en una lujosa finca de Villacarrillo, en Jaén, propiedad de un amigo, junto a su pareja, el DJ Jorge Bárcenas (21).

El mensaje de Victoria Federica.

Desde allí, la hermana pequeña de Felipe de Marichalar (21) ha utilizado sus redes sociales privadas -aquellas en las que cree que nadie la ve ni la oye- para lanzar un inquietante mensaje sin receptor. La joven royal ha usado el bloc de notas de su propio iPhone para escribir unas frases que dan lugar a múltiples interpretaciones. El texto reza lo siguiente: "Cuando se es joven y saludable, no se le ocurre a usted que en un solo segundo su vida podría cambiar...".

Esta pequeña reflexión de Victoria Federica llama especialmente la atención, dado que no es muy usual ver a la hija de Jaime de Marichalar (56) utilizando estas aplicaciones. Y mucho menos filosofando sobre lo humano, lo divino y el devenir de la vida. Pero, ¿qué le pasa a Victoria Federica? ¿Qué quiere decir con eso de "en un solo segundo su vida podría cambiar"? En estos momentos en los que la pandemia del coronavirus acecha con fuerza a España y los infectados -y decesos- desafortunadamente se cuentan por miles, cabe hacerse un sinfín de preguntas. ¿Hay alguien de su entorno que haya contraído Covid-19? ¿Por qué alude a la inconsciencia de la juventud cuando ella es realmente una joven mujer de 19 años?

Hasta la fecha, no hay respuesta para todas esas preguntas aunque quién sabe si en los próximas horas volverá a publicar algo en sus distintas cuentas de Instagram. Que se sepa, hay hasta tres diferentes users en los que la royal vuelca contenido, aunque algunos son más privados que otros. Por el momento, Vic, como la llaman sus amigos íntimos, no ha tomado la decisión de abrirse al público las redes sociales como sí hizo su excuñada, Mar Torres-Fontes (21). Precisamente por esto ha roto recientemente relaciones online con quien fuera la novia de su hermano.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas.

Sea como fuere, en estos momentos Victoria Federica se encuentra protegida, acompañada y muy querida. El pasado 26 de marzo se supo que la nieta de los reyes eméritos se encuentra pasando el confinamiento junto a su actual pareja en una impresionante finca andaluza. Esta decisión la ha separado temporalmente de su núcleo familiar, pues tanto sus padres como su hermano mayor están viviendo la cuarentena de manera independiente.

Felipe Froilán se encuentra en el Hotel Boutique Alcuzcuz, un espectacular espacio de más de 20 hectáreas que era propiedad del decorador Jaime Parladé, tío de Andrés Parladé, íntimo amigo suyo, y que está ubicado en la exclusiva localidad malagueña de Benahavís. La infanta Elena, madre de ambos pasa la cuarentena sola en en piso que tiene en propiedad en la zona de Retiro en Madrid.

Y aunque de los sobrinos del jefe del Estado no ha habido imágenes recientes, Elena de Borbón, lejos de esconderse, se ha mostrado más expuesta y orgullosa que nunca. La infanta no solo se deja fotografiar diariamente mientras pasea a su perro sino que además, ha colaborado cantando Resistiré de El Dúo Dinámico y Fix You de Coldplay en dos emotivos vídeos para apoyar a los sanitarios españoles en la incesante lucha contra el coronavirus.

