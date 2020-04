José Bono Jr., preocupado por su padre y por su negocio debido a la crisis del coronavirus

José Bono Rodríguez (35 años), el hijo del exministro de Defensa José Bono Martínez (69), ha decidido pronunciarse sobre los supuestos problemas que está atravesando la hípica que posee en Toledo, tras la crisis generada por el coronavirus.

El joven jinete, además, ha explicado cómo está viviendo su familia este confinamiento obligatorio y cómo se las están arreglando para conseguir mantener unido el clan Bono a pesar de las distancias que los separan.

Amelia Bono, José Bono Jr., Sofía Bono y Ana Bono, hijos de José Bono Martínez.

Le gusta mucho hacer planes con su familia, ¿cómo estás llevando este aislamiento usted y su familia?

Bien, mi madre está sola en casa con la chica que la ayuda normalmente y que se ha quedado con ella y mi hermana, con sus cuatro hijos y su marido. Mis otras dos hermanas están juntas en la casa de mi padre en Toledo y la verdad es que nos echamos mucho de menos.

Yo creo que los que más nos preocupan son nuestros padres, primero por el rango de edad aunque están perfectamente y luego porque están solos. Mi padre está completamente solo en el pueblo, te preocupa más que nada el tiempo que estamos perdiendo todos de estar juntos y ser felices, disfrutar de nuestra libertad al cien por cien. Quizás eso sea lo que más vértigo da pero al final es por el bien de todos y tenemos que seguir haciendo esto.

Ahora que menciona a su padre, hace poco contó como está solo está aprendiendo a planchar, cocinar...

Eso no nos lo imaginábamos nadie, pero mi padre siempre ha sido una persona muy resuelta, sabía hacer sus cosas. Desde pequeños nos contaba que sabía planchar, quizás no lo ha practicado mucho porque al final su trabajo le absorbía prácticamente el cien por cien de su tiempo, pero él es una persona que aprende a hacer cualquier cosa, no se le caen los anillos por nada y lo peor será la soledad, más que otra cosa. Él se entretiene, es una persona muy resuelta.

José Bono Jr. está viviendo esta cuarentena junto a su prometido, Aitor Gómez. Gtres

¿Lo que más le cuesta es la soledad?

A él le encanta estar en familia, con sus amigos y yo sé que le está costando pero procuramos llamarlo dos o tres veces al día, y como somos cuatro hijos al final le mantenemos bastante entretenido. Él tiene una colección de fotos de 5.000 fotos de toda la vida, lo tiene todo ordenado, él es muy ordenado para esas cosas, se entretiene buscando fotos, nos las va mandando, cosas de cuando éramos pequeños.

Ahora está reutilizando todas las fotografías que tenía. ¿Una forma de distraerse?

Claro, nos pone la fecha, el sitio, la gente con la que estábamos y la verdad es que es entretenido. Sobre todo tener tiempo para echar la vista atrás en estos casos también tiene su parte emotiva.

Esta situación que estamos atravesando sacará la parte más humana que llevamos dentro...

Sí, probablemente, sin duda. Ves la televisión y los sanitarios, la policía, cómo están dejando todo lo que tienen y arriesgando sus propias vidas para que todos estemos mejor. España es un país muy generoso y esto sacará lo mejor de nosotros, sin duda.

¿Le preocupa el tener tantos caballos a su cargo?

Yo tengo gente trabajando conmigo desde hace 15 años, los trabajadores de la hípica, y tengo una confianza absoluta. En ese sentido la verdad es que vivo tranquilo. Son muchísimos caballos y nosotros, como la ley dice hemos tenido que prohibir la entrada a todo el mundo, somos responsables de que todos estén bien, que no les pase nada por la falta de movilidad. Esto es una cosa seria que cualquier experto de veterinaria lo podría garantizar.

José Bono Rodríguez está a cargo de los 73 caballos que se encuentran actualmente en su hípica de Toledo.

Es muy importante manejar bien la alimentación y el movimiento diario de todos los caballos, al final nosotros somos poco personal para tanto caballo pero intentamos arreglarnos de la mejor manera que podemos y hasta ahora los caballos están teniendo una vida completamente normal, con mucho tiempo sueltos en los prados para que tengan sus ratos para estirarse y moverse, y creo que ellos para nada notan nada. A la naturaleza en el fondo todo esto le está viniendo bien.

¿Tiene ayuda para mantenerlos o se encarga usted solo?

No, ya te digo, tengo tres personas que trabajan conmigo en hípica de Toledo y lo que hacemos es ir turnándonos para que todos podamos tener nuestro tiempo de descanso e ir sacando todos los caballos todos los días.

