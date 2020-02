José Bono Jr.: "Me han gustado los chicos desde siempre. Mi familia se dio cuenta antes que yo"

A pesar de su discreción y de vivir alejado de los medios de comunicación, José Bono Rodríguez (35 años) no puede evitar las cámaras, que le apuntan con más fuerza tras anunciar que se casará el próximo 20 de junio con su futuro marido Aitor Gómez (24). Hijo del exministro José Bono (68) y la empresaria Ana Rodríguez Mosquera (61), Bono hijo es consciente del interés mediático que despierta.

Habla públicamente en contadas ocasiones y ahora ha roto su silencio para la publicación de marzo de la revista Vanity Fair, en la que se sincera sobre su futuro marido, su boda y acerca de la relación con su padre. Además, no siente reparos en abordar cuestiones políticas y relata cómo fue el momento en que contó a su familia cuál es su inclinación sexual.

José Bono Jr. junto a su futuro marido Aitor Gómez. Gtres

En cuanto a la expectación generada por su próximo enlace, José Bono explica en la citada publicación: "Mi apellido es conocido y mi orientación sexual, contada con la normalidad con la que vivo, puede llamar la atención. Pero si mi boda y la publicidad que la acompañe, que yo no busco, sirve a alguien y es útil para la normalización de los sentimientos, yo estaré encantado. Hay que perder el miedo a la diferencia. Yo lo he perdido y animo a que lo pierdan quienes aún lo tengan". En cuanto al hecho de que durante años le hayan relacionado con mujeres públicamente, bromea: "He leído las noticias en este sentido, pero jamás las he alimentado. Dijeron que era novio de una de mis mejores amigas, Carolina Aresu. ¡Nos caímos al suelo de la risa!".

En la línea de los sentimientos y el sexo, el experto jinete ha continuado sincerándose: "Me han gustado los chicos desde siempre. Mi familia creo que se dio cuenta antes que yo. Siempre me han ayudado". También ha desvelado cómo reaccionó su padre cuando le comunicó que se casaba: "¡Fenomenal! Tiene muchas ganas de vernos felices. A menudo nos decía que formalizásemos la situación. Ha sido y es mi aliado en la vida... y también en mi boda". Su madre será la madrina y asegura que está muy emocionada.

Así pidió matrimonio a Aitor

Portada de 'Vanity Fair'.

José, que desvela que le gustaría tener dos hijos, también ha confesado cómo fue el momento de la pedida: "Fui yo a Aitor. Fue durante un viaje que hicimos hace unos meses a Egipto. No hubo anillo, sino reloj. Fue a puerta cerrada en la habitación del hotel. Ese país es bastante homófobo", aunque esa es una situación que no ha vivido en sus propias carnes: "En mi círculo sabían que era gay. Ahora España es un país democrático y moderno. Estoy feliz de hablar con normalidad de Aitor". En cuanto a si cree en el amor para toda la vida es sincero y apunta: "Mirando alrededor, parece complicado, pero yo creo que vamos a estar juntos toda la vida. Me inspiran sus abuelos. ¡Llevan muchos años! A ver si los superamos". Así, ha desvelado que sintieron una fuerte conexión desde que se conocieron: "Fue gracias a su prima hermana, que es una de mis mejores amigas y también monta a caballo. Nos gustamos desde el primer momento. Tuvimos mucha química".

Como no podía ser de otra manera, y por la parte que le toca, el entrevistado también ha hablado sobre política y los enemigos de su padre a la vez que asegura: "Con mi padre no se puede salir a la calle porque lo para todo el mundo para saludarlo o hacerse fotografías. Quizá esa empatía molesta y genera envidias. Una de sus enemigas públicas más destacadas es María Dolores de Cospedal (54) -fue, al igual que Bono, presidenta regional y ministra de Defensa-. ¡Fíjese cómo ha terminado su carrera! Finiquitada por espiar junto al comisario Villarejo (68)", asegurando que tiene la certeza de que Cospedal ha intentado perjudicar a su padre.

En cuanto a si su padre hubiera sido un buen presidente de España, confiesa: "Sí, estoy convencido. Todo lo hace con pasión y no le falta amor a España". Eso si, a pesar de la vinculación de su padre con el PSOE, él votó a Ciudadanos: "Fue en las elecciones de 2016. Mi padre me ha intentado convencer durante todo este tiempo y lo ha logrado: he regresado al redil y voto al PSOE", aunque prefiere no hablar de Pedro Sánchez (47): "He vuelto al PSOE por mi padre y no por Pedro Sánchez. No quiero hablar mal de él ni de ningún socialista".

Eso sí, de otros políticos solo tiene buenas palabras, como es en el caso de Zapatero (59): "Lo conozco bien y es buena persona". De Felipe González (77) relata: "Todavía conservamos unos bonsáis, un bosque de coníferas, que nos regaló. Ha sido el gran presidente de la historia reciente de España". De Albert Rivera (40) apunta: "Me gustaba, pero ahora le recomendaría que si quiere ser feliz no vuelva a la política". Sobre si casarse es un acto conservador, reconoce a modo de cierre: "Nunca lo había pensado, pero a Aitor le hacía ilusión. Mi idea era hacer una fiesta reducida con mis amigos, pero al final me parece bien lo que estamos organizando".

