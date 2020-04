Juan Salazar, cantante de Los Chunguitos, ingresado por coronavirus

El cantante Juan Salazar (65 años), conocido por formar parte del grupo Los Chunguitos, ha sido ingresado con síntomas del COVID-19. Ha sido su hermana, Toñi Salazar (57 años), la encargada de dar la noticia, asegurando que "parece ser que está bien", aunque lamenta la falta de información al no poder ir a visitar al artista debido al protocolo de seguridad establecido.

"El susto ha sido tremendo, porque tampoco tenemos contacto directo con el equipo médico, así que todo lo que sabemos es a través de mi sobrina", comenta la integrante de Azúcar Moreno en una entrevista a Semana.

Toñi ha expresado la impotencia que se siente en momentos como este, al no poder salir de casa ni tener contacto directo con su hermano: "Te preguntas 'dios mío, ¿cómo hago?, ¿cómo me informo? Es que es muy complicado", relata. "Sabiendo que un familiar tuyo está en el hospital y no tienes contacto con él pues es el doble de preocupación".

Sin embargo, la cantante insiste en que el pronóstico sobre su hermano parece alentador y asegura que toda la familia tiene un chat donde se reúnen a las once de la noche para "rezar y esperar que todo salga bien, no sólo con mi hermano, sino también por todas esas personas que están sufriendo".

Parón profesional

Toñi y Encarna Salazar han paralizado el lanzamiento de su nuevo disco. Gtres

Además de este golpe en su vida personal, Toñi Salazar ha hablado de cómo el coronavirus ha afectado también a su carrera musical junto a su hermana Encarna (59), pues el confinamiento ha paralizado el nuevo proyecto discográfico de Azúcar Moreno, así como su gira: "Está todo paralizado. Tengo tantas ganas de reunirme con todo nuestro público y cantar nuestras canciones… Es el sueño de mi vida ahora mismo, junto que mi hermano y todo el mundo se recupere", afirma.

La cantante revela que ha decidido pasar el encierro sola en su casa para evitar poner en riesgo a sus seres queridos: "No quiero estar con mi nieta y mi hijo, porque me daba como cosa… en su momento me dije que mejor me voy a mi casa y estoy más tranquila", comenta, asegurando que con el confinamiento están aflorando sus emociones: "Me paso el día llorando. Todas las noches en el balcón, cuando empiezan a aplaudir, me harto a llorar".

La salud de Juan vuelve a preocupar a un clan marcado por el drama de las enfermedades. Gtres

Lo cierto es que los problemas de salud han marcado la vida del clan Salazar: Enrique, compositor de Los Chunguitos, fallecía en 1982 a los 25 años por una hepatitis. A los dos años, era la matriarca quien fallecía a los 53 años y, de nuevo dos años después, perdían a su padre con 62. Además, han perdido a tres de sus hermanos.

La última en pasar un duro bache en su salud ha sido Encarna, quien desvelaba en 2007 que le habían diagnosticado un cáncer de mama. Finalmente, tras un año de lucha y tratamiento, lograba superar la enfermedad.

[Más información: Los Chunguitos defienden a las Azúcar Moreno: "Se han pasado con mis hermanas"]