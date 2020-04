Javier Chicharito Hernández y Sarah Kohan desvelan que serán padres por segunda vez

Javier Chicharito Hernández (31 años) y Sarah Kohan (25) han anunciado que volverán a ser padres por segunda vez, después de que hace poco más de un año naciera su primer hijo, Noah. La pareja ha sido la encargada de desvelar esta feliz noticia a través de sus redes sociales con una tierna fotografía en la que se puede ver a la familia sentada sobre la cama, con varias ecografías y la modelo luciendo una prominente barriga que muestra su avanzado estado de gestación.

Kohan compartió la publicación junto al mensaje: "Noah's going to be a big brother (Noah va a ser un hermano mayor)" y el emoticono de un corazón; mientras que Chicharito escribió: "Number 2 is in the oven (El número dos está en el horno)".

Noahs going to be a big brother ❤️

La maniquí ha dejado claro, además, que no se trata de una broma, algo que pensaron muchos usuarios ya que en muchos países el Día de los Inocentes se celebra el 1 de abril. "¡No es una broma de abril! ¡¡¡¡Ni siquiera nos dimos cuenta de la fecha!!!!", escribió la modelo en la sección de comentarios de la publicación de Chicharito.

Tras desvelar la noticia, Kohan no ha dudado en seguir compartiendo con sus seguidores algunas instantáneas más y algunas de las reflexiones que tiene sobre el bebé que está en camino. En uno de sus instastories escribió: "Cómo voy a arrullar a dos bebés"; mientras que en otros publicó: "Definitivamente, no es una broma de abril" junto a una fotografía de su barriga vista desde un lateral, donde se aprecia a la perfección su avanzado estado de gestación.

Este nuevo bebé se sumará al pequeño Noah, que nació el pasado mes de junio, tal y como desveló en su momento la orgulloso madre: "¡Esta mañana, muy temprano a las 12:27 am nació nuestro hermoso bebé, Noah! Nunca había conocido un amor como este. Gracias Chicharito por darme el mejor regalo que jamás haya podido imaginar. Los amo a los dos".

Chicharito y Sarah Kohan tras anunciar que había nacido su primer hijo.

La llegada de Noah y ahora el anuncio de su segundo embarazo es todo un motivo de alegría para la pareja, ya que la joven modelo padece el Síndrome del Ovario Poliquístico y los médicos les habían advertido que no sería fácil que se quedara embarazada.

Solo un par de meses antes del nacimiento de su primer hijo la pareja decidió contraer matrimonio en secreto en Los Ángeles. La noticia de la ceremonia, que tuvo lugar en el registro civil de Chula Vista en San Diego, se conoció gracias a las declaraciones de un empleado de la institución: "Sí, ellos se casaron. Fue en nuestra oficina de Chula Vista. No llevamos a cabo matrimonio en palacios de justicia...", afirmó en su momento el funcionario.

Si, nos casamos. No hay nada que esconder. Feliz fin de semana a todos! — Chicharito Hernandez (@CH14_) March 22, 2019

Una noticia que horas después quiso confirmar el propio futbolista, a través de una publicación en su Twitter: "Sí, nos casamos. No hay nada que esconder. ¡Feliz fin de semana a todos!", escribió.

Chicharito y Kohan se conocieron en junio de 2018 en una fiesta en la piscina de unos amigos que tienen en común. Sin embargo, no fue hasta octubre de ese año cuando decidieron hacer público su relación.

Antes de su relación con la modelo australiana, el futbolista se hizo conocido en España por salir con algunos rostros conocidos como la actriz Andrea Duro (27) o la periodista deportiva Lucía Villalón (31).

Sarah es una joven modelo australiana que compagina su carrera sobre las pasarelas con sus estudios de Derecho en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Chicharito, por su parte, es un exitoso jugador de fútbol que ha vestido la camiseta de equipos de primera categoría y que, entre sus méritos, puede presumir de ser el máximo goleador de la Selección Nacional mexicana de fútbol.

