El verdadero problema de José Bono Jr. por la crisis del coronavirus (y no es su boda)

Más allá del estrés de la cuarentena o de los posibles planes de boda, José Bono Rodríguez (35 años) se ha encontrado con un gran problema derivado de la crisis generada por el coronavirus: la falta de personal para cuidar de los caballos que posee en su centro de hípica de Toledo.

Su padre, el exministro de Defensa José Bono Martínez (69), ha sido el encargado de desvelar este drama durante su intervención este lunes en Sálvame. El albaceteño ha sido preguntado por los planes de boda de su hijo con Aitor Gómez (24), su prometido, que tenían previsto contraer matrimonio el próximo 20 de junio. Una cuestión a la que el expolítico ha querido quitarle importancia ante Jorge Javier Vázquez (49), al tiempo que desvelaba que el verdadero problema estaba en el terreno laboral.

José Bono Rodríguez está a cargo de los 73 caballos que se encuentran actualmente en su hípica de Toledo.

"La preocupación que tiene no es la boda. La preocupación que tiene es que tenemos una empresa (la hípica de Toledo) y tenemos 73 caballos de gente ajena a la que no podemos permitirles que vayan a cuidar su caballo", ha comenzado a explicar Bono.

"Mi hijo todos los días se va ahí a la hípica y, con los mozos que tenemos que son una maravilla... pues tú no sabes lo que es atender a 73 caballos entre tres personas", ha explicado el exministro de Defensa.

Dudas sobre la boda

José Bono Martínez también se ha pronunciado sobre los futuros planes de boda de su hijo con Aitor Gómez, y sobre si finalmente la pareja seguirá adelante o no con la fecha planeada.

"No lo sé, la tenían prevista para el mes de junio. Hablé ayer con él y no me lo dijo, antes de ayer lo estaban valorando pero no habían tomado una decisión", ha asegurado el exministro.

Fue el pasado mes de noviembre cuando se hizo público que el hijo del expolítico había decidido casarse con Aitor Gómez, su pareja desde hace cuatro años. Los novios contraerían matrimonio el próximo verano, en el ayuntamiento de Toledo (ciudad a la que tienen especial cariño) en una ceremonia oficiada por Milagros Tolón, alcaldesa del PSOE.

Si los planes se cumplen como estaba previsto, la celebración posterior tendrá lugar en El palacio de Galiana, situado a orillas del Tajo, una antigua almunia (palacio de recreo) que fue construida en el siglo XI por el rey Al Mamun y que hace años fue reformado en su totalidad para poder alojar multitud de eventos.

Durante estos últimos meses los novios han estado rematando los últimos preparativos de la boda. A principio de año se les pudo ver en la tienda Scalpers, para que les tomaran las medidas para confeccionar unos trajes a medida con los que lucir estupendos en su gran día.

En la marca sevillana se realizan estas piezas a medida desde 800 euros (el precio final se marca según las telas y el corte del mismo) y tiene una duración de seis semanas, con al menos tres pruebas de por medio. Se necesita tanto tiempo porque se mide, se corta, se monta y se cose a mano.

José Bono y Aitor Gómez lucirán trajes hechos a medida de Scalpers el día de su boda.

José Bono Jr es el tercer hijo del matrimonio formado por José Bono y Ana Rodríguez. El hijo del exministro de Defensa trabaja en la actualidad en la hípica de Toledo La Alemanara (de la que es administrador único desde el pasado mes de febrero) de la familia y como jinete en diferentes competiciones.

Aitor Gómez, en cambio, estudió Periodismo y un máster en Administración y Dirección de Empresas, que le sirvió años después para formar su actual proyecto: Bonai (palabra que aúna su nombre con el apellido de José), una firma de joyas online en la que vende bisutería con "calidad en los materiales, diseños originales y actuales; todo ello conjugado con elegancia y sofisticación".

