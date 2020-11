Anabel Pantoja se posiciona en la 'guerra' entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Anabel Pantoja (34 años) había evitado pronunciarse sobre la 'guerra' entre su primo, Kiko Rivera (36), y su tía, Isabel Pantoja (64). Pero el pasado domingo, a través de sus stories de Instagram, decició mostrar su opinión. Un día después, manteniendo una actitud similar, profundizó mucho más en el tema, durante una intervención en directo en Sálvame.

"Estoy entre la espada y la pared", aseguró este lunes la colaboradora del programa de las tardes de Telecinco. Según explicó, para ella ha sido muy dolorosa esta situación. El sentimiento, de acuerdo con su relato, se intensificó tras la emisión de Cantora: la herencia envenada. Anabel Pantoja desveló que tuvo que ver el formato en dos días, ya que de la persona de la que se habla es de su tía y vio a su primo mal. "No es mi intención investigar ni llegar a nada, para eso estáis vosotros. Espero que esto llegue a buen puerto. No ahora, porque creo que ahora no se puede. Se están sacando muchas informaciones. Ya Kiko a lo mejor no es responsable", comentó.

Anabel Pantoja, en directo en 'Sálvame'. Telecinco

Anabel, por otro lado, aseguró que ella no vio nada en la habitación de Paquirri, ya que se le ha señalado como la persona que estaba al lado de Kiko Rivera cuando descubrió la gran mentira de su madre y que los enseres de su padre seguían bajo el techo de Cantora. No obstante, confirmó que Kiko lo vio. Además, afirmó que no está al tanto del reparto que se ha hecho de la herencia del que fuera torero. "De números no hablo con mi familia. Tampoco de pinturas ni nada de eso. Cuando visito a mi familia, hago visitas familiares, no voy a hablar de testamentos", aseguró.

Hasta ahora Anabel no ha sabido que rumbo ni posición tomar. Por lo que ha querido tender una mano tanto a Kiko Rivera como a Isabel Pantoja. "Es mi primo que para mí ha sido como un hermano", dijo en relación al Dj. "Es la otra parte de mi familia que siempre respeto y le tengo que agradecer las cosas que ha hecho por mí", comentó con respecto a su tía.

Anabel Pantoja, junto a Isabel Pantoja y Kiko Rivera, en una imagen de archivo. Gtres

Manteniendo una actitud imparcial, Anabel se ofreció en ambos casos para lo que necesiten. "Ahora mismo estoy lejos de los dos, pero telefónicamente me tienen y tienen mi apoyo", dijo la televisiva. Sus palabras llegan a pesar de que aún no ha podido hablar con la tonadillera. "No he hablado con ella, he hablado con quién tenía que hablar y sé que la cosa está crítica. No puede estar de otra manera, si lo estuviera, no sería persona", comentó la colaboradora de Sálvame, quien hacía referencia a su tío Agustín, a quien no nombró para cumplir su deseo de ser anónimo.

Pese a no querer tomar posición en esta 'guerra', tras su relato, Anabel no pudo reprimir sus lágrimas y se derrumbó sincerándose: "Me hubiera gustado que mi primo le plantara cara en el salón de su casa", dijo la televisiva, posicionándose, en parte, a favor de su tía. De esta manera, hizo una observación crítica a la actuación de Kiko Rivera, quien ya le pidió que no se metiera en estos asuntos, tal y como ha contado ella en varias ocasiones. Aún así, el Dj contará con el apoyo de su prima.

