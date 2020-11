Anabel Pantoja denuncia una ola de "mensajes crueles" y toma una decisión al respecto

Anabel Pantoja (34 años) se había mantenido al margen desde que el pasado viernes Kiko Rivera (36) se sentase en el plató de Cantora: la herencia envenenada. Pero este domingo, la televisiva estalló y decidió mostrar su opinión, dejando claro la posición en la que se encuentra y asegurando que ha tomado una decisión que va a hacer pública este lunes.

"Quería comentaros que me he puesto a leer mensajes, pero me he dado cuenta que he recibido muchísimos mensajes crueles, de insultos y sobre todo acusándome de delitos, que es lo más fuerte. Entiendo que esto es público, Kiko es como mi hermano y tiene todo mi apoyo desde el principio, pero mi tía también. Entonces, quien no lo entienda, lo respeto, pero no os da derecho a insultarme ni a acusarme ni a ponerme en lugares y tiempos que ni siquiera había nacido. A partir de mañana yo he tomado una decisión, la vais a conocer y por supuesto amo a mi familia por encima de todo y de cualquier cosa", dijo Anabel a través de sus stories de Instagram.

Algunos de los mensajes que está recibiendo Anabel Pantoja. Instagram

De esta manera, la colaboradora de Sálvame dio a entender que apoya tanto a su tía, Isabel Pantoja (64), como a su primo, Kiko Rivera. Así, sigue sin querer posicionarse de un lado o de otro, a pesar de la insistencia de sus followers en sus más recientes publicaciones en Instagram. Según ha comentado en los últimos días, es un tema tan complicado que puede resultar peligroso.

"Mejor que defiendas a tu tía, que gracias a ella estás trabajando"; "se te ha visto el plumero. Nunca pensé que fueras así... Me has decepcionado un montón" y "llora para que te vea tu tía, la Pantoja" son algunos de los comentarios que ha recibido la televisiva en los últimos días. "Demuestra que es tu hermano y apoyarlo" y "ahora más que nunca deberías estar con tu 'hermano'", le han escrito otro grupo de usuarios, animándola a que se posicione a favor de Kiko Rivera.

Anabel Pantoja, junto a Isabel Pantoja y Kiko Rivera, durante una Semana Santa en Sevilla. Gtres

Pese a la presión y a los insultos que está recibiendo en redes sociales, Anabel Pantoja también está teniendo el apoyo de un gran número de seguidores. Son muchos los que le han dejado mensajes de ánimo y han destacado su actitud, evitando pronunciarse sobre una situación compleja que parece no tener fin. "Mantente al margen de todo y no dejes que tus compañeros por decirles 'algo' te acribillen"; "tú no tienes la culpa de nada y como sobrina y prima lo tienes muy difícil" y "no hagas caso de los comentarios de la gente, entiendo que son dos seres queridos y tu postura está bien", son parte de estos comentarios que se leen en su red social mientras hace pública su decisión.

