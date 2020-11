Lolita Flores se pronuncia sobre la herencia de Paquirri: "El tiempo lo pone todo en su sitio"

Si bien es cierto que en el especial de este viernes en Telecinco, Cantora: la herencia envenenada, la auténtica protagonista, muy a su pesar, fue Isabel Pantoja (64 años) -y solo se abordaron cuestiones del testamento de Paquirri, con sus hijos como mayores damnificados-, el nombre de Lolita Flores (62) salió a colación en una grabación emitida, perteneciente a hace años en la que hablaba Antonio Rivera, padre de Paquirri. Este explicaba que su hijo se podría haber casado con Lolita de haber persistido, pero que la Pantoja "hizo el teatro de su vida", y que por eso no cuajó su historia con la hija de Lola Flores.

Este sábado, Francisco Rivera (46), tras sus lágrimas en directo, ha colgado una fotografía con su padre, posteando un mensaje muy claro: "Tú has sido mucho, de todo lo que se está hablando. Te echo muchísimo de menos, papá". Un mensaje que, para sorpresa de muchos, ha replicado Lolita Flores, comentando dicha publicación con una frase fulminante y categórica: "El tiempo lo pone todo en su sitio".

De esta manera, Lolita Flores se ha pronunciado por primera vez sobre la herencia de Paquirri, el que también fue su amor durante un tiempo corto en su adolescencia. Y es que, parece que, después de que Kiko Rivera (36) haya contado toda la verdad sobre el conflicto de su madre, la mayoría de las personas se están volcando no solo con el Dj, sino con los Rivera también.

Kiko sostuvo en varios momentos de la noche de este viernes que su madre le había hecho ver que "el apellido Rivera no era bueno". Y no solo eso, si no que el Dj confirmó que pudo ver en persona el pasado 2 de agosto en Cantora los objetos personales de Paquirri que pertenecen a sus hijos mayores, Cayetano (43) y Francisco, tras la trágica muerte del torero en Pozoblanco. Objetos que, según la cantante, robaron en su día. No los robaron: existen a día de hoy, a la luz del testimonio de Kiko. Ese fue el detonante de todo el conflicto familiar.

Fue Jorge Javier Vázquez (50) quien se atrevió a contar a los espectadores qué ocurrió ese 2 de agosto de 2020 que todo lo cambió para Kiko: "En Cantora el 2 de agosto se abrió la habitación de Paquirri, que estaba siempre cerrada, y Kiko vio que estaba absolutamente todo lo de su padre. Cuando en su día se denunció el robo". Hay que recordar que Pantoja alegó que habían robado esas pertenencias como pretexto ante la solicitud de los hijos mayores de Paquirri, Francisco y Cayetano, quienes reclamaron durante años sus bártulos.

Por tanto, Montse Suárez, abogada, deslizó en el programa especial que se habría cometido una "obstaculización a la justicia y denuncia falsa". Ante esto, Kiko esgrimía: "Para mí esto es súper fuerte. La puerta estaba abierta por casualidad. Lo único que sé es que en ese momento entré en estado de shock. Yo había entrado en varias ocasiones en esa habitación y allí no había nada. Durante toda mi vida he pensado que ahí no había nada".

Lolita habló de Paquirri con Bertín

Lolita Flores hablando con Bertín.

En 2015, Lolita se sinceró con Bertín Osborne (65) sobre el tema Paquirri-Pantoja. En concreto, sobre su relación con la Pantoja, la mujer que ocupó su lugar en la vida de Paquirri, una relación que no siempre quisó reconocer en público. "¿Cuándo empezaste a sentir por Paquirri?", se le preguntó. Lolita confesó: "Cuando se separó de Carmina le fui a ver a alguna corrida y empecé a notar algo. Después se fue de gira América y allí fue cuando él me llamó para decirme que había empezado a salir con Isabel Pantoja. Le dije 'pues que seais muy felices' y colgué". Asegura que llamó a la Pantoja tras la muerte del torero, pero no quiso ir al funeral "porque hubiese sido un espectáculo".

