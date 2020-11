Isabel Pantoja, la madre devorada en público por aquellos niños tiernos, Paquirrín y Chabelita

La paz parece no llegar nunca a la vida de Isabel Pantoja (64 años). La última polémica con su hijo, Kiko Rivera (36), ha vuelto a amenazar los cimientos de Cantora y los del corazón de la propia cantante, cuya imagen pública está sufriendo un deterioro insalvable por culpa del ataque frontal y público de su primogénito, su 'pequeño del alma', el último enlace terrenal de la tonadillera con su difunto marido, Francisco Rivera Paquirri.

Ha sido precisamente la herencia del torero el asunto que, 36 años después de su muerte, ha provocado este nuevo golpe en la vida de los Pantoja, un linaje otrora glorioso que en los últimos años se ha visto ensombrecido por problemas legales, económicos y familiares.

Isabel Pantoja y su hijo Kiko en el Teatro Real de Madrid, en el primer concierto de la tonadillera tras la muerte de su marido. RTVE

La 'traición' pública de Kiko Rivera a su madre cambia por completo el tablero del ajedrez de Cantora. Isa Pantoja (25) ya no está sola frente a una familia unida en su contra. Ahora su hermano se suma al relato que durante años criticó de Chabelita, con la misma frialdad de la que presume ella, dispuesto a arrasar con todo atisbo de reconciliación.

Se consuma así el golpe definitivo a Isabel Pantoja por parte de aquellos por los que ha dado la vida. Aquellos niños tiernos que ahora han 'devorado' a su madre públicamente, pero también a la artista, a la estrella. "Necesito a mi madre, no a Isabel Pantoja", clamaba Kiko Rivera en una de sus llamadas a Sálvame. Un deseo que expresaba mientras afilaba sus colmillos para asestar la mordida definitiva días después, participando en el especial Cantora, la herencia envenenada.

Kiko, joven problemático

Kiko Rivera protagonizó varias polémicas en su juventud. Gtres

A pesar de que Kiko y su madre siempre han tratado de mostrar una relación idílica de cara a los medios, lo cierto es que el cantante ha provocado muchos dolores de cabeza a la tonadillera. Su juventud de excesos, fiestas desenfrenadas y ligues siempre estaba presente, de forma velada, en los corrillos mediáticos.

Las primeras novias de Kiko tampoco fueron del agrado de Isabel. Chicas como Tamara o Techi que durante años sufrieron la etiqueta de "buscafamas" y a las que el DJ llegó a dejar embarazadas, aunque ambas abortaron.

Los problemas económicos de 'Paquirrín' cada vez acaparaban más titulares. Sus ostentosas fiestas contrastaban con noticias como su deuda con la comunidad de su piso en San Sebastián de los Reyes.

En 2011, Kiko participa en el reality Supervivientes y se enamora de Jessica Bueno (30), con quien inicia una relación que, por fin, sería del agrado de Isabel Pantoja. Fruto de ese amor, el 6 de noviembre de 2012 nace Francisco Rivera Bueno, el hijo de la pareja. Pero tras varias idas y venidas públicas, Kiko y Jessica rompen definitivamente su relación en 2013, generando otro gran disgusto a la tonadillera.

Isa, adolescente embarazada

Isa Patoja se quedó embarazada a los 17 años y se fue de Cantora para vivir con Alberto Isla. Gtres

El 8 de noviembre de 2013, Isabel Pantoja afronta públicamente otra controversia familiar. Ese día su hija Isa cumplía 18 años y los medios tenían vía libre para poder hablar de ella con todo lujo de detalles. De hecho, el programa Sálvame venía días anunciando una noticia bomba para esa fecha.

Superada por las especulaciones, la tonadillera publica un comunicado a primera hora de aquel viernes para confirmar de forma definitiva los rumores: "Debo comunicar con orgullo y sincera alegría que mi hija, que hoy cumple 18 años, va a agrandar en breve nuestra familia ya que se encuentra embarazada", rezaba el texto. "Su embarazo ha sido fruto de una relación estable y duradera de amor, así como plenamente consciente y deseado", proseguía.

Por aquel entonces, la cantante se esforzaba en pedir respeto hacia su hija: "Ruego que se respete su intimidad, y la del resto de miembros de la familia, y se tenga la consideración debida hacia una persona joven e ilusionada que afronta la maternidad por vez primera", concluía el comunicado.

Salto al foco mediático

A pesar de las pretensiones de su madre, Isa Pantoja no tardaría en saltar a la palestra. Poco después del nacimiento de su hijo, lo presentaba posando para ¡Hola! junto al padre del retoño, Alberto Isla, con quien había decidido mudarse a Sanlúcar, abandonando Cantora.

Además, en mayo de 2014 fichaba como imagen de la famosa dieta de la alcachofa. En el evento de presentación, reconocía que su relación con Alberto había supuesto un conflicto con su madre y con su hermano: "Evidentemente no había buena relación, había tensión, no era algo agradable para nadie. Ahora ya han visto que es buen padre y que se preocupa por su niño", confesaba.

En aquel momento, Chabelita se mostraba prudente y medía sus palabras, aunque reconocía que en su familia había distintos puntos de vista: "Tenemos diferentes formas de ver la vida, yo soy joven y ahora lo que quiero es disfrutar", aseveraba.

Conflicto entre hermanos

Kiko Rivera atacó públicamente a su hermana en el 'Deluxe'. Mediaset

En 2013, Kiko Rivera se sienta en Sálvame Deluxe para hablar de su ruptura con Jessica Bueno, criticando duramente a la madre de su hijo. Pero el dj también aprovechaba para cargar contra el novio de su hermana, Alberto Isla, sobre quien por aquel entonces sobrevolaba la sombra de la infidelidad.

En el momento de la entrevista de su hermano, Isa Pantoja publicaba un mensaje en Twitter que rezaba lo siguiente: "Ojos que no ven, corazón que no siente". Algo ante lo que Kiko reaccionaba con una salida de tono: "Pues para ti, cariño. Vas a tener más cuernos que el padre de Bambi", espetaba.

Pero el relato de Kiko no se quedaba ahí y reiteraba que su hermana se estaba equivocando: "Al final lo que pasará es que cuando se dé cuenta vendrá y dirá 'tenías razón'. Tengo razón yo y le doy la razón a esta cadena, que está demostrando lo que es este muchacho, un mujeriego, un sinvergüenza que no le dará felicidad a mi hermana".

Isa Pantoja respondía, una vez más, de forma pública: "Seré muy joven e inexperta, pero lo que se tenga que hablar por mi parte se hablará en familia. Demasiado daño y demasiado dolor...", escribía. Esta sería tan solo la primera de las desavenencias entre los hermanos, que durante años han protagonizado un crudo enfrentamiento que ha puesto contra las cuerdas a Isabel Pantoja.

Isa en Supervivientes

Isa Pantoja se mostró decepcionada por no haber recibido una llamada de su madre en 'Supervivientes'. Mediaset

En 2015, Isa sigue los pasos de su hermano y participa en Supervivientes. Su paso por Honduras supondría un punto de inflexión en la relación con su madre. Durante el concurso, Dulce (51), la exniñera de Cantora y enemiga de Isabel, fue la encargada de defender a Chabelita y solo ella la recibió en plató a su vuelta a Madrid, algo que disgustó a la joven.

En su entrevista en plató, Isa habló sin tapujos de la decepción que supuso que su madre no la llamara durante el concurso y apuntó directamente a su tío Agustín como responsable: "Yo pensaba que mi madre no había llamado porque no podía, pero sí podía. ¿Por qué llamó a mi hermano y a mí no?, es una pregunta que yo también me hago y la única justificación que se me ocurre es esa… Es lo que pienso, mi madre no me llamó por mi tío Agustín", aseveró.

Sobre la ausencia de su hermano para recibirla, Isa aseguraba que no le sorprendía, aunque también le mandaba un mensaje: "Debería haber estado porque yo estuve aquí cuando él salió". Finalmente, se dirigía a su madre: "Quiero verte, te quiero muchísimo, no entiendo por qué no me llamaste, pero quiero verte y que me digas por qué".

A su vuelta de Honduras, Chabelita protagonizaría un desfile de platós y exclusivas asegurando que no era bien recibida en Cantora por parte de su tío Agustín y que su madre había tomado partido por él.

GH VIP, nuevo conflicto

Isa aseguró en una exclusiva que su madre le pidió perdón tras 'GH VIP'.

Tres años más tarde de su paso por Supervivientes, Isa Pantoja fichaba por un nuevo reality: GH VIP. A raíz de esta participación, Isabel Pantoja protagonizaba una histórica llamada a Sálvame en la que lamentaba frente a millones de espectadores la vida que había tomado su hija: "No acepto que llegue a las siete de la mañana ni a las once. Y eso lo sabe ella. Sabe que yo le voy a reñir aunque tenga 22 años", expresaba.

"Yo estoy más tranquila de que esté en Gran Hermano VIP porque ahí no le van a hacer daño", proseguía la tonadillera, que confesaba que para ella era "muy triste decir dónde está mi hija esta noche, a qué hora llegará, qué le pasará... Ese es el sufrimiento que yo tengo".

Al convertirse en la primera expulsada del programa, Isa veía las imágenes de la llamada en plató y sentenciaba públicamente a su madre: "Lo único que sé, es que tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado", decía sin poder contener la emoción.

La hija de la tonadillera reconocía entonces una falta de complicidad con su madre y explicaba su decepción: "He tenido todo lo que he pedido, he sido una niña muy caprichosa, todo lo que he pedido me lo daban. Pero me ha faltado esa complicidad con mi madre. No digo que no tenga razón ni que sufra como madre, pero no era el momento para hacerme eso públicamente sabiendo que estoy en un concurso por mi hijo".

La confesión de Kiko

Kiko Rivera confesó en 'GH DÚO' que había sufrido adicción a las drogas. Mediaset

A principios de 2019, Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales (29), participan en GH DÚO. Durante la sección 'La curva de la vida', el dj hace una confesión íntima que afectaría directamente a su vida familiar: "Tuve adicción a la cocaína, hachís y marihuana, gracias a mi mujer y mi madre he podido salir", confesaba.

Meses después de aquel gesto de valentía, su hermana protagonizaba una incendiaria exclusiva en Lecturas en la que revelaba que se enteró por televisión del problema de Kiko: "Mi hermano es muy reservado, respeto que no lo haya querido contar. Es una cosa fuerte, pero por lo demás tampoco presto demasiada atención a las cosas que pasan en mi casa (...). No les puedo culpar de que no me impliquen, porque yo tampoco lo hago, no me gusta, me da hasta pereza", espetaba.

En la misma entrevista, Isa se mostraba dolida con las críticas que su hermano había vertido hacia ella en la casa de Guadalix: "Que hable de mí y diga lo mal que le parece que no salude a mi abuela de más de 80 años, o que no entienda por qué apoyé a Dulce es feo. Sé que lo piensa, pero no tiene que hacerlo público sin venir a cuento".

En los siguientes meses, los hermanos vivirían una cruenta guerra mediática mientras su madre participaba en Supervivientes. "¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si sois mi vida os lleváis tan mal?", lamentaba Isabel en plató al ver un vídeo de los enfrentamientos que sus hijos habían protagonizado.

Último capítulo

Kiko Rivera ha acusado a su madre de no cumplir la última voluntad de Paquirri. Mediaset

La larga batalla entre los hijos de Isabel Pantoja tocaba su fin en febrero de este año, cuando fallecía la madre de Irene Rosales. Isa apoyó a su hermano y a su cuñada en un momento tan duro y, finalmente, ambos decidieron enterrar el hacha de guerra. Parecía que la tonadillera podría al fin disfrutar de una familia unida tras varios años de sufrimiento ocasionado por sus hijos, pero lo peor estaba por llegar.

El pasado mes de octubre, Kiko Rivera confesaba en Sábado Deluxe estar pasando por una depresión. Una desafortunada llamada en directo de su madre, restando importancia a su problema, acabaría con el cantante arremetiendo contra ella, acusándola de no haber estado a su lado durante el peor momento de su adicción y, finalmente, sentándose en un programa de nuevo para contar con todo lujo de detalles cómo Isabel Pantoja llevaba "34 años" engañándole.

Isa Pantoja ha defendido a su madre tras escuchar las palabras de su hermano. Mediaset

Una vez más, cada episodio de esta última batalla familiar se ha retransmitido públicamente. Isa Pantoja, que está participando en el programa La casa fuerte, ha sido testigo de este sorprendente conflicto y no ha dudado en defender a su madre: "Entiendo a mi hermano pero la manera de hacerlo en un plató, eso no lo comparto", ha aseverado.

Entre lágrimas, Chabelita expresaba su dolor a pesar de que su hermano ha venido a refrendar lo que ella llevaba defendiendo durante años: "Llevo años diciendo que mi madre no sale, está rodeada de palmeros, hay una persona haciéndole mal... Y ahora que veo a mi hermano que está diciendo eso, en vez de sentirme mejor me siento peor. Me siento como una mierda. Me siento en deuda con ella porque me sale decir todo y ahora estoy bien con ella". Un respaldo público que tal vez llegue demasiado tarde para una Isabel Pantoja 'devorada' sin piedad por sus hijos.

