Susana Uribarri, la mujer que ha negociado las Campanadas de Ana Obregón: "No se veía"

La noticia de que Ana García Obregón (65 años) será una de las presentadoras en la retransmisión que TVE hará de las Campanadas 2020 ha sorprendido a todo el país. Apenas siete meses después del fallecimiento de su único hijo, Álex Lequio, la bióloga se pondrá delante de todos los españoles para despedir el tan complicado año. Una idea que aúna todos los ingredientes para cosechar un enorme éxito de audiencia y que tendrá lugar gracias a la intervención de una de las mejores amigas de la polifacética actriz, la representante Susana Uribarri (54).

"Retransmitir las Campanadas un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Gracias por tu idea y por convencerme Susana Uribarri, y gracias a TVE por hacerlo realidad", escribía Ana en sus redes sociales minutos después de que la cadena pública confirmase que serían ella y Anne Igartiburu (51) las encargadas de coger las riendas de tan importante retransmisión. Un momento que si ya de por sí estará cargado de emoción, dadas las difíciles circunstancias que asolan el país desde el mes de marzo, con la presencia de Obregón esta se verá multiplicado.

JALEOS se ha puesto en contacto con la reputada representante de artistas, que ha revelado cómo se ha gestado el fichaje estrella de estas Campanadas. "Fue una idea mía, un día me levanté y se me pasó por la cabeza. En un principio pensé en lo destruida que está Ana, y lo entiendo. Yo estaría igual o peor que ella si estuviera en su situación, no me lo quiero ni imaginar. Pero pensé en ella, la veía fatal y sinceramente creí que el trabajo es lo que más le ayudaría. Además de que su hijo estaría orgulloso de ver a su madre trabajando como la gran profesional que es", cuenta la hija del mítico presentador José Luis Uribarri.

Susana reconoce que desde que pasó por su cabeza el nombre de Ana Obregón para ejercer de maestra de ceremonias en tan importante cita, no pudo evitar dejar de pensar en la idea. Una posibilidad que fue minuciosamente analizada por su creadora. "Yo veía a Ana cada vez más hundida, y pensé... qué bonito sería el regreso de Ana despidiendo un año tan difícil, en el que tanta gente ha tenido problemas y pérdidas, Ana la primera. Ella sabe dar Campanadas, es veterana en ello, y pensé que sería muy bonito que despidiera el año. Un año difícil en el que sea ella la que nos dera ánimos a todos para el 2021. No paraba de darle vueltas a la cabeza y cada vez me estaba convenciendo más de que la idea que estaba teniendo era bestial", asiente Uribarri.

Pero para materializar la propuesta, la representante tuvo que dar unos pasos previos con el fin de que aprobasen su proyecto en TVE. Un trámite que gestionó reuniéndose con los responsables de programación de la cadena pública: "Me puse en contacto con la cadena, y ellos no dijeron inmediatamente un sí definitivo, porque es Televisión Española y estas decisiones tienen un proceso. Cuando ellos me dijeron que sí y que les parecía muy bonita mi idea, fue cuando hablé con Ana".

Susana Uribarri fue la precursora de la idea de que Ana Obregón presentase las Campanadas de fin de año. Instagram

La presentadora, que no ha aparecido públicamente tras el funeral en memoria de su hijo Álex -celebrado el 1 de julio-, fue la primera sorprendida al recibir la oferta para ser la presentadora de las Campanadas. Uribarri cuenta a este periódico cómo fue el momento en el que le comunicó a Ana esta propuesta laboral, una situación que relata con especial cariño.

"Bueno, al principio me costó un poquito convencerla porque era muy pronto todavía. Era muy pronto, pero este tipo de cosas hay que pensarlas con tiempo. Al final nos fundimos en un maravilloso abrazo y me dijo que sí. Al principio no se veía, no tenía ganas de absolutamente nada de nada, pero al final pensó que aún quedaban meses por pasar hasta el 31 de diciembre y accedió", cuenta la mánager. Una mujer que ha sido, en gran parte, la responsable de esta Nochevieja Ana Obregón vuelva a ponerse frente a las mismas cámaras que la han visto triunfar durante décadas. Un momento en el que millones de espectadores estarán pegados a las pantallas para recibir con ella el año nuevo, una fecha en la que se cumplen exactamente 201 días desde que Álex dijo adiós para siempre.

