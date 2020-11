La reacción de Alessandro Lequio tras conocer que Ana Obregón dará las Campanadas

Tras conocer la sorprendente noticia de que será Ana Obregón (65 años) la que despida el año desde TVE, Alessandro Lequio (60) le ha vuelto a demostrar todo su apoyo. En esta ocasión, el colaborador de televisión ha mostrado públicamente su alegría después de que se desvelara que la actriz dará las Campanadas junto a Anne Igartiburu (51) en la entidad pública.

Alessandro Lequio siempre ha sido muy discreto con su relación con Ana y se ha mantenido en un segundo plano desde el fallecimiento de su hijo #lex. Sin embargo, tras esta triste pérdida, ambos han formado un verdadero equipo y no han dejado de apoyarse mutuamente. Esta vez no ha sido la excepción y el colaborador de televisión dejó claro que está totalmente de acuerdo con la decisión que ha tomado su exmujer. "Todo lo que haga Ana me parece maravilloso", dijo el italiano. "Es una magnífica noticia, creo que no hace falta un intérprete porque lo entendéis todo", añadió.

Ana Obregón y Alessandro Lequio, junto a su hijo Álex.

A pesar del complicado momento que está viviendo, fue la propia Ana quien este martes se pronunció, a través de su cuenta de Instagram, sobre la recientemente noticia de TVE. "Retransmitir las Campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar", comenzó escribiendo en su última publicación. "Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", continuó la actriz tras agradecer a quienes han hecho posible este nuevo reto.

Para terminar, Ana Obregón dedicó unas emotivas palabras a su hijo. "Mi Áless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las Campanadas serán por ti 'MI TODO'. Este año las Campanadas resonarán en la eternidad", comentó la intéprete.

Para Ana Obregón, esta será su quinta vez retransmitiendo las Campanadas. Lo hará junto Anne Igartiburu, quien también se ha mostrado muy feliz por la noticia. "Tengo mucha suerte. Ella es tenaz y capaz pero sobre todo sensible y valiente. No podía tener otra mejor compañera para tomar de la mano esta Nochevieja que Ana Obregón", escribió la presentadora en su cuenta de Instagram, destacando su emoción por despedir el año, por primera vez, junto a una mujer.

"Siempre quise una mujer en el balcón esa noche pero nunca imaginé que fuera de esta manera con Ana. Sonrisa eterna y fuerza interna. Ten por seguro, amiga y compañera que estaremos para arroparte y admirarte. Reconocer tu trayectoria en esta Casa y mostrarte que eres necesaria y fuente de inspiración. Y qué decir de tu Guerrero. Como su propio nombre indica, te estará protegiendo aún más esa noche en la que soñamos con un futuro mejor. Compartiremos la esperanza con el público y sentiremos que aún queda mucho por vivir y sentir. Un honor, Ana querida, un emocionante honor. Te adoro. Nos vemos ahí arriba, dándolo todo en unas pocas semanas, como lo has hecho siempre", terminó Anne Igartiburu.

La última vez que Ana Obregón dio las Campanadas fue la noche del 31 de diciembre de 2004 junto a Ramón García (58). De las cuatro apariciones desde la Puerta del Sol, tres han sido para TVE (1994, 1995 y 2004) y una para Antena 3 junto a Pedro Rollán (56), en 1999. Este año, el más duró de su vida, lo volverá a hacer desde la cadena pública.

