De Ana Rosa Quintana a Terelu Campos y Carla Bruni: las famosas que superaron el cáncer de mama

Este jueves, 19 de octubre de 2023, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con motivo de esta señalada fecha, EL ESPAÑOL ha querido recoger, un año más, ejemplos de superación de personalidades reconocidas que han pasado la dura enfermedad pero que, gracias a su valentía, han salido de ella más fuertes que nunca.

Personalidades de la talla de Ana Rosa Quintana (67 años) o Carla Bruni (55) se han sumado recientemente a una larga lista de heroínas. La presentadora de Mediaset España anunció su enfermedad en noviembre de 2021, y la ex primera dama de Francia lo ha hecho este mismo mes de octubre, a través de su cuenta personal de Instagram. No son las únicas mujeres que, con su testimonio, han arrojado luz y esperanza.

[Carla Bruni confiesa que ha superado un cáncer de mama: "Tuve suerte porque aún no era agresivo"]

1. Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana en la presentación de la programación de 'AR', en julio de 2023. Gtres

Fue el 2 de noviembre de 2021 cuando Ana Rosa Quintana, en el extinto El programa de Ana Rosa, anunció que padecía cáncer de mama. "Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida", comenzó Quintana su emotivo discurso.

"Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", añadió. La periodista deslizó que se trataba de un "tratamiento complicado", que requería su abandono temporal de la televisión: "Aunque está localizado necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme".

Tras un tiempo alejada, en octubre de 2022 regresó a la pequeña pantalla. En esa rentrée aseguró: "Os dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. (...) Milagro es que esté yo hoy aquí". Ana Rosa regresó en plena forma y al poco tiempo se enfrentó a un nuevo reto profesional: trasladarse a las tardes de la cadena con el espacio TardeAR. En su última revisión médica le dijeron que estaba todo en orden.

En 2010 padeció otro cáncer, un tumor de grado uno. "Hace ocho años tuve un tumor de grado uno. En julio de 2010 me lo diagnosticaron, yo empezaba mis vacaciones y me operaron el 2 de agosto. No necesité quimioterapia. Venía aquí todos los días, hacía el programa, me sentaba al lado de Joaquín Prat (48) y luego me iba a la radioterapia... No cogí ni un día de baja", explicó en 2018.

2. Carla Bruni

Carla Bruni en una fotografía tomada en Nueva York, en mayo de 2023. Gtres

El pasado 4 de octubre Carla Bruni, la mujer de Nicolás Sarzoky (68), reveló a través de sus redes sociales, y para concienciar a sus seguidores, que hace cuatro años luchó contra el cáncer de mama. Una enfermedad que superó con éxito y que, hasta ahora, ha preferido mantenerla en la más estricta intimidad.

"Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama", comienza el vídeo en el que la cantante sostiene varias pancartas con mensajes diferentes. No le hace falta hablar, porque todo está ya dicho en sus palabras escritas. "Cirugía, radioterapia, terapia hormonal, pasé por el proceso habitual para tratar este tipo de cáncer. Pero tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. Porque no tuvo tiempo de llegar a serlo", continúa su mensaje.

"Sin las pruebas que me hice, hoy ya no tendría el seno izquierdo", defiende Carla Bruni. Con esta revelación, su mensaje es claro: las mamografías anuales son esenciales para detectar el cáncer a tiempo. "No hago este post para dar detalles de mi salud. Me repugna y he dudado durante mucho tiempo antes de hablar de ello", admite la esposa de Sarkozy.

3. Inés Sainz

Inés Sainz confesó hace justo un año que padecía cáncer de mama. RRSS

La modelo anunció hace cuatro años que padecía cáncer de mama: "Tengo cáncer, pero sé que lo voy a superar. No quiero que sea un drama. Mis amigos y yo llamamos Agustín al tumor porque no estamos nada 'agustín' con él", afirmó en Diez Minutos. "Hay que poner un poco de humor a la situación porque si no, te hundes", añadió entonces.

Apenas dos meses después, Inés desvelaba que todo se había terminado: "Creo que no tienen paciente en oncología más gamberra, ¡pero yo tenía que marcarme un baile porque no tienen campana que tocar cuando acabas tu tratamiento!".

Además, la que fuera Miss España contaba que ni siquiera necesitó recibir tratamientos invasivos: "No puedo hablar de la quimioterapia y tampoco de sufrir una mastectomía. Aunque hace unos meses lo desconocía, al final mi diagnóstico fue el menos grave. Me siento afortunada y siempre recordaré que fue gracias a una revisión ginecológica a tiempo. Si lo hubiera dejado un poco más, quizás estaría contando otro diagnóstico o quizás nada, porque no hubiera tenido una segunda oportunidad".

4. Encarna Salazar

Encarna Salazar, una superviviente del cáncer de mama.

La hermana mayor de las Azúcar Moreno, Encarna Salazar (62), estuvo cinco largos años luchando la enfermedad hasta que en 2013 su oncóloga le comunicó que había superado el cáncer de mama.

Durante ese tiempo estuvo alejada de los focos para centrarse en su recuperación. Gracias a eso y al apoyo de los suyos, salió adelante, y hoy se le puede ver con más energía que nunca junto a su hermana Toñi Salazar (60) por los escenarios de toda España.

5. Luz Casal

La cantante Luz Casal vestida de rosa.

Otra de las cantantes que es un referente de superación es Luz Casal (64). Fue en 2007 cuando le fue detectado un tumor en el pecho del que se recuperó con quimioterapia. Pero años más tarde, en 2010, se le dio el mismo diagnóstico en el otro seno.

En ambas ocasiones decidió enviar un comunicado directo a los medios para que la noticia se conociera por sus propias palabras. "Quería evitar conjeturas, y ayudar a la gente a no tenerle miedo al cáncer", aseguró entonces.

6. Terelu Campos

Terelu Campos.

Otro caso de superación de la enfermedad entre las celebridades patrias ha sido Terelu Campos (58). Le anunciaron el duro diagnóstico en 2012 y aunque en enero del año siguiente fue dada de alta, el miedo aún permanece ahí en cada revisión. Tuvo que dejar temporalmente la televisión, se sometió a una operación y tomó sesiones de quimioterapia que finalizaron en junio de ese año, y de radioterapia, que concluyeron un mes después.

Desde que se le detectó la enfermedad, Terelu cambió su forma de ver la vida e incluso la de su entorno más cercano, como su malograda madre y su hermana, que afrontaron el día a día centrándose en lo importante y dejando de lado las cosas más superficiales, tal y como explicaron en su docureality de Las Campos.

El 9 de julio de 2018, la Fundación Jiménez Díaz anunciaba que Terelu padecía un nuevo cáncer de mama. Esta vez, en el otro seno. Una vez más, la hija de Teresa Campos (81) luchó y venció a la enfermedad sometiéndose a una doble mastectomía.

7. Lorena Meritano

Lorena Meritano hizo público su cáncer y su lucha constante. RRSS

En septiembre de 2016 se conocía que Lorena Meritano (53), una de las villanas de la serie Pasión de Gavilanes, se recuperaba del cáncer de mama del que fue diagnosticada en 2014 gracias a un autoexamen que se hacía ella misma en el que notó un bulto.

La imagen que subió a sus redes sociales tras la mastectomía que le fue realizada para extirparle dos tumores, se viralizó rápidamente debido a la dura fotografía en la que se veían claramente las cicatrices en su pecho. La intención de Lorena era concienciar al mundo de que los cánones de estética impuestos en la sociedad no pueden desechar la cruda realidad de las mujeres que sufren enfermedades tan difíciles como el cáncer.

8. Anastacia

La cantante Anastacia en plena forma tras dos diagnósticos de cáncer de mama.

"El cáncer no sabe con quién se ha metido". Estas palabras pertenecen a la cantante Anastacia (55), quien sufrió la enfermedad en dos ocasiones. En 2003 superó el primer hachazo, pero en 2013 se vio obligada a cancelar su gira para recuperarse del nuevo diagnóstico.

En la recaída, el tumor fue detectado en su fase inicial por lo que enseguida fue sometida a una cirugía y siguió el tratamiento de quimioterapia. Dos años después volvía a dar guerra en los escenarios con su disco Resurrection, un título inmejorable para su nueva etapa.

9. Kylie Minogue

Kylie Minogue en una imagen de archivo. Gtres

Kylie Minogue (55) también es una súper heroína que puede presumir de haber superado el cáncer de mama. La cantante fue diagnosticada de la enfermedad en 2005. Al recibir la noticia estaba junto a sus padres, quienes la apoyaron desde el primer momento y le impidieron subir a un avión, pues la intérprete se empeñaba en seguir con su gira.

Gracias a eso, en los días posteriores fue operada, así, tras una mastectomía parcial y varios meses de quimioterapia, los médicos anunciaron que el tumor había desaparecido. A finales de 2006 ya se le esperaba en los escenarios de Australia y su vuelta no defraudó.

10. Mabel Lozano

Mabel Lozano en un acto público en junio de 2021. Gtres

Fue en la primavera de 2020 cuando Mabel Lozano fue operada de cáncer de mama, enfermedad de la que había sido diagnosticada unos meses antes. La intervención se le practicó con éxito, como ella misma se encargó de contar en su cuenta de Instagram, aunque el proceso que vivió fue complicado al producirse en plena pandemia. "Los ganglios estaban perfectos y el carcinoma era muy pequeño estaba en estadio I".

La actriz y directora, ganadora de un premio Goya en 2021 al mejor corto documental por Biografía del cadáver de una mujer, pasó por la última "ITV", como ella llama a las revisiones, el pasado mes de febrero. "Cuando te dan los resultados y todo sigue bien es un motivo de alegría inmensa, de celebración", reflexionó entonces en sus redes sociales. Pese a que recibió el alta médica, Lozano aseguró hace un tiempo: "No soy una guerrera, soy una enferma oncológica y tengo derecho a tener miedo".

Sigue los temas que te interesan