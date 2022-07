4 de 10

Su estricta dieta no es un secreto para nadie porque su propio marido ha contado qué es lo que come. Sin embargo, ahora también se sabe lo que bebe cuando está relajada, disfrutando del sol. Victoria Beckham toma un combinado de vodka y tónica. "El momento feliz de mamá"; lo describe mientras dibuja unas flechas que van directas al vaso, para que no pase inadvertido.