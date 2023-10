Carla Bruni confiesa que ha superado un cáncer de mama: "Tuve suerte porque aún no era agresivo"

Este fin de semana Carla Bruni (55 años) y Nicolás Sarzoky (68) acudieron como invitados de la boda entre Javier Prado y Catalina Vereterra en Cádiz. Unos días después, la modelo italiana ha revelado una noticia que ha guardado durante años en secreto, pero que ha transmitido a través de sus redes sociales para concienciar a sus seguidores.

En un breve vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 800.000 seguidores, Carla Bruni ha desvelado que hace cuatro años luchó contra el cáncer de mama. Una enfermedad que superó con éxito y que, hasta ahora, ha preferido mantenerla en la más estricta intimidad.

"Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama", comienza el vídeo en el que la cantante sostiene varias pancartas con mensajes diferentes. No le hace falta hablar, porque todo está ya dicho en sus palabras escritas. "Cirugía, radioterapia, terapia hormonal, pasé por el proceso habitual para tratar este tipo de cáncer. Pero tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. Porque no tuvo tiempo de llegar a serlo", continúa su mensaje.

Cada año, la artista se hace una mamografía rutinaria para comprobar que todo está bien. Precisamente en una de estas revisiones le encontraron el cáncer en el pecho izquierdo. "Sin esas pruebas hoy ya no tendría el seno izquierdo", defiende Carla Bruni. Con esta revelación, su mensaje es claro: las mamografías anuales son esenciales para detectar el cáncer a tiempo.

"No hago este post para dar detalles de mi salud. Me repugna y he dudado durante mucho tiempo antes de hablar de ello", admite la esposa de Sarkozy. Desde hace años, su intención ha sido mantener su vida en la máxima privacidad posible dadas las condiciones de su matrimonio mediático.

Octubre es el mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama en todo el mundo. Solo por esa razón, Bruni se ha atrevido a contar su historia públicamente: "Haceos las mamografías, es vuestra vida". De hecho, para evitar contestaciones innecesarias, la modelo ha desactivado los comentarios en el post que ha compartido en colaboración con un instituto oncológico de París. Se trata de l'Institut du Sein de París, un centro especializado que ofrece a sus pacientes apoyo personalizado teniendo en cuenta las fases y las consecuencias del tratamiento.

El hecho de que Bruni se haya atrevido a hablar sobre la enfermedad va a ayudar a que muchas personas que no se realizan controles rutinarios empiecen a hacerlo. Además, es una de las primeras veces en las que la modelo cuenta a través de sus redes sociales noticias sobre su vida privada. En su cuenta de Instagram, no tiene imágenes junto a sus dos hijos: Aurélien, nacido en el 2001, lo tuvo junto a Raphaël Enthoven; y Giulia, en 2011 junto al expresidente francés Nicolas Sarkozy.

