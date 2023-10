Esto es lo que cuestan las botas de charol con hebillas plateadas que lució Chiara Ferragni en París

Era el pasado 29 de septiembre cuando Chiara Ferragni (36 años) y su marido, el rapero Fedez (33) atravesaban uno de sus peores momentos después de acudir a los desfiles de la Milan Fashion Week y de París. El artista publicaba en sus redes sociales que había tenido que ingresar de urgencia en un hospital por una hemorragia a causa del cáncer que padece desde el año pasado.

"Gracias por todos los mensajes que me estáis enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna", escríbia él en su perfil. No ha trascendido más información al respecto por parte del matrimonio.

Sin embargo, días atrás de que ocurriera la tragedia, la empresaria italiana se encontraba feliz y despreocupada en el desfile de la capital francesa. Allí, Chiara aprovechó para mostrar sus mejores looks, los cuales, sin duda, enamoraron a sus casi 30 millones de seguidores.

Uno de ellos llamó especialmente la atención de sus followers, en concreto una prenda. Unas botas con tacón de charol con hebillas plateadas. Noche de fiesta en París. Obsesionada con estos zapatos de tacón que combiné con un mini vestido de cuero y un blazer de rayas para el look de anoche", escribía en su perfil.

EL ESPAÑOL conoce la firma de los zapatos que usó. Es Giuseppe Zanotti. Los botines son los Intriigo Buckle y cuentan con una puntera abierta de tejido sintético negro efecto charol con tiras a juego y hebillas de metal plateado en el empeine, un tacón de aguja con revestimiento a juego y la suela de piel.

La marca italiana fabrica tallas desde la 35 a la 41 y cuestan 1.195 euros, un precio que no es apto para todos los bolsillos, pero para el de Chiara sí. "Sensacional", "Guapísima", "Qué look tan femenino", "La bota de punta abierta con medias", "Preciosa", son sólo algunos de los comentarios que se observan en el post.

