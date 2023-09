Fedez, el marido de Chiara Ferragni, ingresado de urgencia por una hemorragia a causa del cáncer que padece

Duros momentos para el matrimonio compuesto por el rapero Fedez (33 años) y la influencer italiana Chiara Ferragni (36). A pesar de que se les pudo ver juntos y felices en algunos de los desfiles de la Milan Fashion Week y también en París, este viernes, 29 de septiembre, el artista ha publicado en sus redes sociales que ha tenido que ser ingresado de urgencia en el hospital por una hemorragia interna provocada por el cáncer que padece desde principios de 2022.

Con un escueto post en los stories de su Instagram, Fedez ha expresado lo siguiente: "Gracias por todos los mensajes que me estáis enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna", comenzaba diciendo.

Y concluía: "Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida". Habían pasado cuatro días desde la última interacción de Fedez en su perfil de Instagram, donde tanto él como su esposa suelen ser muy activos.

Por el momento, nadie del entorno de Fedez se ha pronunciado respecto a esta delicada situación. Si bien es cierto, su esposa y madre de sus dos hijos, ha publicado una imagen negra con un corazón rojo, en señal de amor y cariño hacia el hombre de su vida.

Fue en marzo del año pasado cuando el propio Fedez desvelaba a través de su perfil oficial de Instagram, donde atesora la cifra de 14 millones de seguidores que había sido diagnosticado de cáncer. "Por desgracia, me han encontrado un problema grave de salud, pero afortunadamente me lo encontraron en un buen momento, lo que implica que tengo un camino importante por delante que tendré que tomar".

El músico se sinceraba con sus followers y no podía evitar emocionarse ante esta situación que le tocaba vivir. "No quiero contarlo de momento", dijo al principio, "pero esta es una forma de sacar lo que llevo dentro, también con el objetivo de que sea bueno para mí [...]. Lo que tenga que contar lo haré en el futuro, cuando tenga una historia sobre mi aventura".

Poco después, Fedez desvelaría lo siguiente: "Han descubierto que tengo un raro tumor neuroendocrino del páncreas. De esos que si no los tratas a tiempo no es un buen conviviente para tener dentro de tu cuerpo". En menos de una semana, el músico pasaba por quirófano y salía con éxito de la operación. Ahora se encuentra recuperándose en un hospital italiano de una hemorragia interna a causa de esta grave enfermedad.

