La doble vida de Coco Robatto (Vox): su novia descubre que tiene una amante y lo publica todo en sus redes sociales

Las redes sociales han vivido este jueves, 9 de mayo, un terremoto amoroso en el que se ha mezclado la política con el mundo de las influencers. El protagonista de la historia es Jacobo González-Robatto (36 años), conocido popularmente como Coco, diputado de VOX en el parlamento de Andalucía.

Su vida empezó a copar titulares cuando comenzó su historia de amor con la popular empresaria y diseñadora sevillana Rocío Osorno (37), con quien se llegó a casar y con quien tuvo dos hijos en común, Jacobo (5) y Luis (4). Sin embargo, su relación terminó en 2020 con un mensaje que ella publicó en sus redes sociales.

Ahora él vuelve a ser noticia y nada tiene que ver con la política: su novia -ya exnovia- Bárbara Lobato ha compartido con sus seguidores la doble vida que el diputado de Vox habría llevado en los últimos meses con otra mujer. A partir de entonces, ha estallado un escándalo en el que ya han salido a hablar casi todas las partes, menos el protagonista.

Bárbara, quien en los últimos dos años ha sido su pareja, ha lanzado a través de su perfil de Instagram un contundente comunicado en el que refleja las mentiras en las que se ha visto implicada. "Tras dos años de relación, uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco al descubrir que tenía una doble vida. Me ocultaba en redes para 'protegerme'", comienza el escrito difundido y que ha generado una oleada de comentarios en todas las plataformas.

"Tiene a la vez una relación desde hace meses, estable con otra chica. Ella no sabe de mi existencia al igual que yo no sabía de la de ella. Repito que no tengo ni ganas ni tiempo para odiar a nadie. Me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer", concluye el mensaje que ha compartido junto a fotografías de los dos en actitud cariñosa.

Antes de esta fotografía en la que explica y desarrolla todo lo sucedido, Bárbara ha compartido otra imagen adelantando la noticia, pero sin desvelar muchos detalles. "Anoche me llegó una versión totalmente falsa de algo muy heavy que me ha sucedido. No pensaba contar nada y menos aquí. Para que se dejen de decir cosas que no son y porque hay una mujer a la que le están haciendo lo mismo que a mí a la que espero ayudar".

Minutos después de esta publicación, ha sido Rocío Osorno quien ha salido a dar su versión y negando categóricamente tener ningún tipo de relación con el diputado de VOX: "Antes de que me salpique Yo no soy la otra. Salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar", reconoce y aclara: "A lo de salir me refiero a poner fin a nuestro matrimonio. Ya sabéis que mantenemos una buena relación por el bien de nuestros hijos, pero hasta ahí. Yo no me meto en nada de su vida privada al igual que él no se mete en la mía. Y ya, doy por zanjado este tema que como ya digo no tiene nada que ver conmigo".

Esta revelación sobre la doble vida del político rompe la imagen que se tiene públicamente de él de ser un hombre de familia y devoto cristiano. Por el momento, se desconoce quién es la tercera persona de esta historia, pero es cuestión de tiempo que su identidad se conozca visto el revuelo generado en redes sociales.

Su historia con Rocío

Rocío y Coco se conocieron en el año 2016, cuando ambos viajaron hasta Marruecos junto a una iniciativa solidaria. Fue entonces cuando comenzaron una realción a distancia: ella en Madrid y él en Sevilla. Finalmente, en mayo de 2018 Coco le pidió matrimonio y un mes después la pareja confirmó que Rocío estaba embarazada.

Coco Robatto, el día de su boda con Rocío Osorno.

Contrajeron matrimonio el 29 de junio de 2019 en la Catedral de Sevilla. Apenas un mes después de darse el 'sí, quiero', Rocío volvió a quedarse embarazada. Pero el amor no duró lo esperado. El 30 de diciembre de 2020 fue la exitosa diseñadora quien anunció su separación.

"Quiero terminar el año siendo cien por cien sincera con voostros, ya que habéis sido partícipes de todo lo que ha ocurrido en mi vida. Coco y yo ya no estamos juntos. Ha sido una decisión tomado por ambas partes. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a ese punto", detalló la famosa it girl.